Crimen en Trujillo: PNP asegura que las placas de los vehículos involucrados en el secuestro de Jenss Lara fueron clonadas

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado este jueves 3 de septiembre y en el que aclara que los vehículos que participaron en el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, utilizaron placas clonadas, tras realizarse las pericias correspondientes.

Es importante mencionar que, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, fue quien denunció en sus redes sociales una presunta vinculación de la PNP con el hecho criminal que también acabó con la vida de cuatro personas, la madrugada del domingo 30 de agosto.

PNP hace precisión: "La información difundida es falsa"

De acuerdo con el comunicado N.º 20-2026, la visualización o consulta registral de una placa no acredita que el vehículo captado pertenezca al Estado, haciendo énfasis en que ha sido comprobado el uso ilícito de placas asignadas a unidades policiales.

Sobre las dos placas de los vehículos presuntamente involucrados en el ataque suscitado en la avenida Húsares de Junín, la PNP precisa que las dos matrículas EPH-197 y EPF-176 son falsas y de fabricación artesanal.

En ese sentido, aclara que la primera placa "pertenece a una unidad policial auténtica", más precisamente a la Unidad de Emergencia de Trujillo y su situación ha sido verificada por la institución.

Del mismo modo, puntualizan que la placa EPF-176 también fue clonada. Bajo esta consideración, recuerdan que a través del comunicado N.º 19-2026, fue informado que la placa auténtica se encuentra asignada a una camioneta perteneciente al Departamento de Protección de Carreteras de San Gabán - Juliaca - Puno.

"Se trata de una clonación de identidad vehicular. La reproducción y el uso de las matrículas EPH-197 y EPF-176 en vehículos distintos no acreditan propiedad estatal, vínculo institucional ni participación de personal o unidades móviles de la Policía Nacional del Perú en los hechos investigados", señala la PNP.

Padre de empresario minero niega apoyo policial en la liberación de su hijo

Eleuterio Lara, padre del empresario minero que fuera secuestrado el último fin de semana por "Los Pulpos", reveló que la liberación de Jenss Marty Lara Tantaquilla fue por recursos y gestiones propias de su familia y no como resultado de un operativo policial.

En entrevista brindada brindada este miércoles 2 de septiembre al programa "Hablemos Claro", el progenitor desmintió la versión de las máximas autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

"Tal vez mi hijo, entre el viernes o sábado va a dar una conferencia de prensa, él tiene mayor información que dar. Solamente puedo decir, que mi hijo fue secuestrado el domingo a las 3:00 a. m. y luego liberado por nuestros propios medios el día lunes", aseveró a nuestro medio.

Horas después del secuestro, el jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, mencionó que el ataque criminal no era un hecho aislado, puesto que, según Inteligencia, desde hace tres meses aproximadamente se sabía de la posibilidad del secuestro. Asimismo, indicó que habían intensificado la búsqueda de los raptores.

No obstante, tras la detención de los presuntos responsables, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, señaló que las investigaciones continúan en proceso y que el reencuentro de Jenss Marty Lara Tantaquilla con sus familiares fue gracias a una intervención policial, dichos que han sido rechazados en más de una ocasión por su padre.

Finalmente, Eleuterio Lara descartó que su hijo tenga vínculos con organizaciones criminales, pese a que en 2019 fue detenido durante el operativo denominado "Los topos del frío", el cual desarticuló clanes familiares dedicados a la minería ilegal en la provincia de Pataz. Durante aquella intervención, se decomisaron más de 220 kilos de oro de origen ilícito, valorizados en 10 millones de dólares.