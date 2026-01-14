Dirigente asegura que nuevo paro de transportistas es pacífico y descarta marchas: "Para no generar caos"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 14 de enero, casi el 100 % de transportistas de Lima y Callao acata un paro general como protesta por los constantes ataques armados que han cobrado decenas de vidas dentro de su gremio. Como era de esperarse, la capital y el primer puerto lucieron casi sin unidades de transporte ya que la gran mayoría se acogió a esta medida de reclamo.

Será pacífica y descarta marchas

En medio de esta nueva paralización, Exitosa conversó con el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, para conocer mayores detalles de su postura. En primer lugar, el dirigente saludó que casi la totalidad de los trabajadores de su sector hayan paralizado sus labores debido a los asesinatos en su contra.

Eso sí, Vargas dejó en claro que esta vez no se han convocado a movilizaciones alrededor de la ciudad como si se dio en el anterior paro. Según indicó, esta vez se tomó la decisión de que la protesta sea completamente pacífica y así no generar un caos aún mayor del que ya se vive a diario.

No habrán caravanas ni movilizaciones durante paro del 14 de enero.

"De las líneas formales podemos garantizar que ninguna está trabajando. Algunos informales obviamente que aprovechan las circunstancias pero el transporte formal ha parado. Nosotros hemos señalado que el paro es pacífico, las personas que van a hacer protesta lo pueden hacer libremente, la idea es no generar caos", indicó.

Es importante precisar que durante la última paralización decenas de buses se unieron en diversas partes de la ciudad saliendo en caravanas con dirección al centro de Lima. Muchos de ellos portaban.

Transportistas salen a trabajar armados

En un diálogo anterior, Héctor Vargas había dado conocer una alarmante medida que vienen tomando los transportistas tras esta ola de criminalidad que atraviesan. Según precisó, los conductores y cobradores ahora salen armados a trabajar para tratar de defenderse de los sicarios que a diario atentan contra su vida.

"Ante la inacción del Estado, estamos buscando todas las formas de protegernos. Estamos llegando a una situación en donde los conductores ya están teniendo armas, están buscando protección y es una realidad difícil de poder entender, pero es así. Estamos en una situación bien difícil", añadió.

En resumen, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, indicó que en este nuevo paro no habrán marchas ni caravanas de buses ya que la medida busca no generar caos en la capital.