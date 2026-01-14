Paro de transportistas: "El 100% de las unidades formales de Lima y Callao acatan la medida", asegura dirigente

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, aseguró que el 100% de las unidades formales de Lima y Callao están acatando el paro de transportistas.

Asegura que solo laboran informales

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Vargas aseguró que todas las empresa de transporte formal están acatando el paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero. Garantizó que las unidades que vienen brindando servicio son las informales.

"De las líneas formales podemos garantizar que ninguna está trabajando. Algunos informales obviamente que aprovechan las circunstancias pero el transporte formal ha parado", informó ante la información de la PNP que el servicio se da con normalidad.

Aseguró, además, que el paro registrado este miércoles 14 de enero es totalmente pacífico, ya que no buscan generar problemas o caos en entre la ciudadanía. "Este paro no tiene ninguna implicancia, es de lo más tranquilo".

Crítica al Gobierno

Previo a la jornada, el presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transportes de Lima y Callao, Héctor Vargas, criticó al Gobierno de José Jerí por el aumento de la criminalidad en los últimos meses y aseguró que las autoridades "hacen poco o nada".

El líder gremial sostuvo que en los últimos dos meses la delincuencia, el sicariato y la extorsión ha obtenido más fuerza, afectando a todos los sectores de la economía. Asimismo, se refirió a la nueva realidad de los trabajadores del transporte público, que vienen equipándose de forma preventiva ante posibles ataques en medios de transportes.

"Ante la inacción del Estado, estamos buscando todas las formas de protegernos. Estamos llegando a una situación en donde los conductores ya están teniendo armas, están buscando protección y es una realidad difícil de poder entender, pero es así. Estamos en una situación bien difícil", aseguró.

Consideró que el liderazgo y voluntad política se ha perdido en el camino del presidente José Jerí, en el lapso de estos últimos dos meses. Ello, debido a la falta de atención a las propuestas brindadas que hasta la fecha no se llevan a cabo, debido, según el mandatario, a que la reglamentación de la norma se dará en estos días.

"Una de las cosas que hemos pedido aproximadamente hace un mes, es ¿Qué se ha avanzado de la creación de esta Unidad de Élite? Nada. ¿Quién conforma? Nadie, no se sabe nada. ¿Quiénes de la policía, quiénes del Ministerio Público, quiénes del Poder Judicial? No saben nada", expresó.

Es por ello, ya en medio de la medida de fuerza que el presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transportes de Lima y Callao, Héctor Vargas, aseguró que el total de empresas formales han acatado la medida este 14 de enero.