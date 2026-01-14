Paro de transportistas: "Todo se está desarrollando con normalidad", según la PNP

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el teniente general Manuel Lozada, informó que durante horas de la mañana se ha registrado un flujo normal de unidades de transporte que han ido satisfaciendo la necesidad de movilización de parte de la población.

13 mil efectivos policiales desplegados

El teniente general Manuel Lozada, informó que se ha desplegado un total de 13 mil efectivos policiales de la Región Policial Lima, en los paradero más importantes de la capital, tal como el Puente Nuevo, Puente Atocongo, óvalo de Puente Piedra.

"Hasta el momento del servicio que se viene brindando en toda la capital, el transporte público se está dando con normalidad. Nosotros vemos [afluencia de vehículos] hasta el momento estaría al 100%, no hay ninguna necesidad de transporte, que haya aglomeración en los principales paraderos. Todo se está desarrollando con normalidad", informó.

Asimismo, detalló que pro precaución se han puesto a disposición 13 buses de la Policía Nacional del Perú si se comienza a registrar alguna dificultad en la ciudadanía para el traslado a sus destinos.

Trabajadores tendrán hasta 4 horas de tolerancia

Ante la convocatoria a paro el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante la paralización de este miércoles 14 de enero por parte de los transportistas ante el aumento de las extorsiones y asesinatos.

Sin embargo, de no considerarse la recomendación como tal, también anunció que da hasta cuatro horas de tolerancia en el horario de ingreso para las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público en Lima y Callao.

Por otro lado, desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informaron que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Aerodirecto, y las líneas 1 y 2 del Metro operarán con normalidad y en sus horarios habituales, con el objetivo de atender la demanda de pasajeros en esta jornada.

Por su parte, el Ministerio de Salud comunicó que la atención en todos sus hospitales y establecimientos será con total normalidad, así como las citas, cirugías, procedimientos y consultas ya programados para hoy, miércoles 14 de enero.

Es en ese sentido que las instituciones vienen tomando las previsiones correspondientes, sin embargo, la Policía Nacional del Perú sostuvo que el transporte público viene registrándose con normalidad pese al paro convocado para este 14 de enero.