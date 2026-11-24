24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) oficializó este marte que Estados Unidos será el país anfitrión de la Copa América 2028. La designación fue comunicada directamente por el titular del organismo rector del balompié sudamericano, Alejandro Domínguez, estableciendo así el retorno del campeonato continental a Norteamérica.

El anuncio oficial de la CONMEBOL y calendario del torneo

La confirmación sobre la sede del próximo certamen de selecciones se produjo a través de los canales institucionales del organismo sudamericano. Alejandro Domínguez utilizó sus plataformas digitales oficiales para ratificar que el campeonato más antiguo del mundo volverá a celebrarse en escenarios estadounidenses.

"¡La CONMEBOL Copa América 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo!", expresó el presidente de la Conmebol en su publicación.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. 🏆 https://t.co/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 24, 2026

De acuerdo con la programación establecida por la entidad deportiva, la edición de 2028 se llevará a cabo entre los meses de junio y julio. De esta manera, el certamen mantendrá la ventana de disputa utilizada en la edición de 2024, realizada también en suelo estadounidense.

"¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta", detalló la cuenta oficial de la institución en la red social X.

Antecedentes recientes y el registro histórico de Argentina

La designación repite el esquema organizativo aplicado hace cuatro años, cuando Estados Unidos albergó la competencia continental con participación de selecciones sudamericanas e invitadas. Con este anuncio, el país norteamericano se consolida nuevamente como escenario principal para la organización de torneos internacionales de primer orden en el continente.

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