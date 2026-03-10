¿Dónde encontrar el balón a mitad de precio?: Con "El Ángel del gas", que desafía la crisis en Lima

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas semanas, la capital ha sido golpeada por una crisis energética sin precedentes que ha disparado los precios de los productos básicos. Sin embargo, en el distrito de Chorrillos, ha surgido una figura que devuelve la esperanza a los ciudadanos. Se trata del Sr. José, un distribuidor que ha decidido no aprovecharse de la necesidad ajena y mantener el precio del gas doméstico muy por debajo del promedio del mercado actual. Mientras en otros puntos de Lima el balón se vende hasta por S/ 120, en su local el costo sigue siendo de S/ 50.

Esta acción ha provocado que cientos de personas se movilicen desde distritos lejanos para formar largas filas. La solidaridad del comerciante ha sido tan impactante que los vecinos y las redes sociales ya lo han bautizado como el "Ángel del Gas", un título que carga con gratitud y alivio para quienes luchan por llegar a fin de mes. La situación recuerda los momentos más difíciles de años anteriores, donde la especulación de precios castigaba a los más pobres, pero hoy, este pequeño negocio marca la diferencia.

#Actualidad | 👏🔥 El Ángel del Gas en Chorrillos



Un oasis de honestidad en la Avenida Los Faisanes

El epicentro de esta noticia se encuentra en la cuadra 6 de la Avenida Los Faisanes, específicamente en el local de Inti Gas. Desde tempranas horas, la zona de La Campiña se llena de ciudadanos cargando sus balones vacíos, esperando recibir el beneficio de un precio justo. El Sr. José ha manifestado que su intención no es lucrar con la crisis, sino apoyar a su comunidad en un momento donde la economía familiar está al borde del colapso.

Según los reportes de los medios locales que cubren el suceso, el dueño del establecimiento prefiere mantener un margen de ganancia mínimo para asegurar que el combustible llegue a las cocinas de quienes más lo necesitan. Esta postura ha generado un contraste inmediato con las grandes distribuidoras, que justifican el alza por el transporte y la escasez internacional. Para los clientes que esperan en la fila, este gesto es una bendición que permite que el dinero alcance para otros alimentos esenciales.

El legado de los "Ángeles" en el Perú

La historia de este distribuidor no es aislada en la memoria del país. Muchos ciudadanos comparan su labor con la de Luis Barsallo, el recordado "Ángel del Oxígeno", quien durante la crisis sanitaria pasada también se negó a subir los precios de un recurso vital. El Sr. José, al mando de Inti Gas, parece seguir este mismo código de ética, demostrando que la responsabilidad social puede venir de los negocios más humildes.

El impacto de su decisión ha llegado incluso a las autoridades, quienes han observado cómo un solo punto de venta puede estabilizar la ansiedad de un sector de la población. Aunque la crisis energética continúa, el Ángel del Gas se mantiene firme en su puesto, atendiendo a cada persona con la misma tarifa de S/ 50, demostrando que, en tiempos de escasez, la humanidad es el recurso más valioso que se puede ofrecer.