Gas natural en avance: TGP confirma progreso del 52% en la reparación del ducto de Camisea

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Al día 10 de la emergencia por la crisis energética, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) confirmó el avance de más del 50% de los trabajos de reparación en el gaseoducto para el restablecimiento del suministro del gas natural.

Trabajos de reparación de gasoducto superaron el 50%

Indicó que las labores, que apuntan al sistema de transporte de gas y líquidos de gas natural, se continúan ejecutando en el distrito de Megantoni, Cusco, logrando el 52% del progreso a cuatro días del plazo estimado para la finalización en el cronograma.

"A la fecha, la evolución del stock de gas remanente en la tubería nos permite estar en condiciones de realizar un nuevo incremento en el volumen de gas natural para las entregas", agregó TGP.

Tal y como lo anunció este lunes la empresa Cálidda, distribuidora de este recurso energético, TGP también informó el incremento de volumen de gas de 70 a 86 millones de pies cúbicos por día en medio de la contingencia.

"Este incremento será beneficioso para el consumo de la población, siguiendo las prioridades que determinen las autoridades", sostuvo Transportadora de Gas del Perú en su comunicado.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La empresa Transportadora de Gas del Perú, TGP, informó a través de un comunicado que ha continuado con los trabajos de restablecimiento de gas y líquidos de gas natural en el distrito cusqueño de Megantoni. Precisa que hasta el momento ha... pic.twitter.com/MRpgmKjPh9 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

Asimismo, la empresa explicó que, desde el lunes 9, iniciaron el transporte de ductos para la recuperación del sistema, y que si el clima es favorable, transportarán el resto de la tubería el martes.

Gobierno ratifica stock disponible de otros combustibles

Por su parte, el Gobierno, que realiza un monitoreo permanente a estos trabajos, ratificó que se cuenta con el stock suficiente de otros combustibles como gasolinas, GLP y diésel para atender la alta demanda nacional durante la emergencia.

En las últimas horas, las medidas de emergencia y el racionamiento de energía, como el teletrabajo y las clases virtuales, han permitido habilitar el suministro energético a 320 empresas, según indicó el Ejecutivo.

De esta forma, se garantizó el abastecimiento de gas para servicios vinculados a la salud, alimentos, farmacéuticas y otras actividades esenciales.

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha intensificado la supervisión del cumplimiento de estas disposiciones en todo el Perú, con el fin de verificar el stock de combustibles mediante inspecciones en plantas de abastecimiento y grifos.