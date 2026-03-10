¿Dónde está el presidente?: Peruanos desesperados aseguran que el Chapulín Colorado gobernaría mejor ante alza de precios

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La paciencia de los peruanos parece haber llegado a su límite. En medio de una crisis de desabastecimiento de gas doméstico que golpea directamente al bolsillo de las familias más vulnerables, cientos de usuarios se ven obligados a realizar travesías por toda la capital para conseguir un recurso básico. El escenario de esta desesperación es Chorrillos, donde el combustible aún se ofrece a S/ 50, un precio que, aunque elevado para muchos, representa menos de la mitad de lo que se pide en otros puntos de Lima.

La indignación no es solo por el dinero, sino por la aparente indiferencia de quienes dirigen el país. Las colas interminables, que comienzan desde la madrugada, se han convertido en el centro de una protesta silenciosa pero cargada de impotencia. Entre el frío y la incertidumbre, una frase ha comenzado a retumbar en las redes sociales y en las calles, resumiendo el sentir popular: "Mejor hubiésemos escogido al Chapulín Colorado". Esta comparación, cargada de sarcasmo y dolor, pone en evidencia que el pueblo se siente desprotegido, como si solo un héroe de ficción pudiera salvarlos de la inacción del Gobierno.

El clamor de las familias en las colas de Chorrillos

Para muchos, la situación actual es inédita y humillante. Una vecina que llegó desde Barranco expresó su malestar de manera frontal, señalando que su familia depende del combustible para sobrevivir, ya que su hijo trabaja en mototaxi y su esposo utiliza un vehículo con GNV. La mujer no ocultó su rabia al ver que, mientras el pueblo sufre, no hay respuestas claras desde Palacio.

"No es justo, de verdad el gobierno debe ponerse la mano al pecho, que hay muchas necesidades. ¿Dónde está el presidente? Está durmiendo ¿qué cosa? Desapareció", exclamó la ciudadana para Panamericana TV.

Un Gobierno que "no aparece" ante la necesidad

El incremento desmedido en el costo de vida ha generado que muchos hogares tengan que elegir entre comer o cocinar. La falta de control en los precios y el desabastecimiento han creado un mercado paralelo donde el gas se vende a más del doble del precio estándar en la mayoría de los distritos. En Chorrillos, el dato del gas a S/ 50 corrió como pólvora, atrayendo a personas de zonas alejadas que no pueden costear los montos abusivos que se exigen cerca de sus casas.

La crisis ha dejado de ser un tema meramente económico para convertirse en un reclamo social. La gente en las colas se pregunta constantemente por el paradero de sus representantes mientras enfrentan el día a día sin el apoyo del Estado. La comparación con el personaje de Roberto Gómez Bolaños no es casualidad; es el reflejo de una sociedad que siente que la realidad ha superado a la ficción y que, ante la falta de un plan de contingencia, el país se encuentra a la deriva.