Sismo remece Perú HOY, 10 de marzo: ¿Dónde fue el epicentro y cuál es su magnitud? Conócelo AQUÍ

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) reportó un nuevo sismo que sacudió el Perú durante la tarde de este martes 10 de marzo. Conoce aquí todos los detalles del reciente temblor.

Sismo de 3.5 en Cajamarca

¡Perú no deja de temblar! Este 10 de marzo se registró un nuevo movimiento telúrico de magnitud 3.5 alrededor de las 3:50 de la tarde de este martes.

De acuerdo al reporte sísmico del Censis, el sismo ocurrió a 23 kilómetros al noreste de la ciudad y provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca.

Entre los otros datos se precisa que tuvo una profundidad de 24 kilómetros, latitud de -5.53, longitud de -78.91 y una intensidad de II Jaén, de acuerdo a la escalla de Mercalli.

Por su parte el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) especificó el epicentro del sismo el cual fue en Bellavista, Jaen.

Reporte hoy, 10 de marzo

Siguiendo el boletín informativo sísmico nacional del COEN se clasifica el rango de magnitud en la categoría <4.5, contando con la etiqueta verde por ser de magnitud 3.5.

La prevención es importante

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos tal como la Policía Nacional del Perú (PNP) que recomendó los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia.

Entre los objetos se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias

