Actualidad
Alerta por lluvias

Río Rímac podría elevar su caudal hasta nivel de alerta naranja este miércoles por intensas lluvias en la sierra

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el caudal del río Rímac registrará un incremento importante este miércoles 11 de marzo debido a lluvias de moderada a fuerte intensidad en la cuenca alta de Lima.

Aumento del caudal del Río Rímac
Aumento del caudal del Río Rímac Composición Exitosa

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/03/2026

El caudal del Río Rímac registrará un incremento significativo este miércoles 11 de marzo como consecuencia de las lluvias previstas en las zonas altoandinas de la región Lima, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú  (Senamhi).

Según el especialista en meteorología José Mesía, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la cuenca alta del río, lo que generará un aumento progresivo del volumen de agua que desciende hacia la capital.

De acuerdo con el monitoreo hidrológico, el caudal del río en el punto de control de Chosica se encuentra actualmente alrededor de los 69 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, este valor podría incrementarse en las próximas horas debido a las lluvias registradas en las partes altas de la cordillera.

Lluvias intensas en la cuenca alta

Mesía detalló que las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cuenca alta del río Rímac, ubicada por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar.

Para el martes se esperan lluvias ligeras a moderadas; sin embargo, el miércoles estas precipitaciones podrían intensificarse en sectores de la sierra central, especialmente en localidades como Matucana y San Mateo.

Los especialistas precisaron que cuando se registran lluvias en las partes altas de la cuenca, el incremento del caudal suele observarse horas después en las zonas medias y bajas del río, incluyendo Lima Metropolitana.

Posible alerta hidrológica

De acuerdo con los parámetros establecidos por el Senamhi, el nivel de alerta amarilla se activa cuando el caudal del río alcanza los 75 metros cúbicos por segundo, mientras que la alerta naranja se registra desde los 90 m³/s y la alerta roja desde los 120 m³/s.

Ante el pronóstico de lluvias intensas, el caudal del río Rímac podría acercarse al umbral de alerta naranja, aunque los especialistas señalaron que aún no se puede determinar con exactitud si llegará a niveles críticos.

En temporadas de lluvias, los ríos de la región Lima suelen experimentar aumentos considerables en su caudal debido a precipitaciones en las zonas altoandinas, lo que obliga a mantener vigilancia constante para prevenir emergencias.

Alarma por aumento del caudal del río Rímac

Vigilancia en otras cuencas de Lima

El Senamhi también advirtió que este comportamiento podría replicarse en otras cuencas cercanas a la capital, como las de los ríos Chillón y Lurín, cuyos caudales también podrían incrementarse en los próximos días debido a las lluvias en la sierra.

Además, recordaron que el incremento del caudal no necesariamente significa la ocurrencia de huaicos o deslizamientos, ya que estos fenómenos dependen principalmente de las lluvias intensas en quebradas y zonas inestables.

