Crisis por gas: Gobierno pide a la población REDUCIR desplazamientos ante falta de suministro de GNV

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la crisis de desabastecimiento de gas natural y GNV, el Gobierno pidió a la ciudadanía contribuir a superar la contingencia, adoptando medidas responsables para el ahorro de su consumo. Para ello, exhortó a que se reducan los desplazamientos vehiculares.

Ejecutivo exhorta a población a contribuir la superación de crisis

La gestión de José María Balcázar anunció recientemente medidas adicionales para asegurar el racionamiento del gas, como la disposición de teletrabajo y clases virtuales por una semana. Ello mientras se repara el ducto de Camisea y, posteriormente se restablece el servicio.

Además, se ha establecido como prioridad de suministro a los hogares, negocios que dependan del gas y, en segundo lugar, establecimientos de venta al público de GNV, como los grifos.

En ese sentido, la premier Denisse Miralles señaló que estas decisiones buscan garantizar que el combustible disponible sea destinado, principalmente, a los hogares a las actividades esenciales que utilizan el servicio.

"Estamos siendo responsables y preventivos", indicó la presidenta del Consejo de Ministros.

Por su parte, el MTPE exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo en sus empresas "para garantizar la continuidad de los servicios", conforme a la Ley del Teletrabajo y su Reglamento.

Premier: Prioridad es restablecer servicio de gas

Precisó que, en caso no se permita aplicar esta modalidad "por la naturaleza de las actividades" de la compañía, el empleador otorgue vacaciones pendientes de goce o vacaciones adelantadas.

¿Qué grupos serán priorizados en el racionamiento del gas?

Esta medida se publicó este jueves 5 de marzo, tras la declaratoria de emergencia del suministro de gas natural mediante los sistemas de producción, transporte de hidrocarburos y distribución por red de ductos, establecida del 1 al 14 de marzo luego de la fuga en un ducto de la empresa TGP en Cusco.

Ante este panorama, el Decreto Supremo N.° 002-2026-EM establece que el abastecimiento de gas natural será priorizado para consumidores residenciales y comerciales regulados, con el fin de que los hogares y negocios que dependen de este recurso para sus actividades productivas posean el recurso.

Como segundo lugar de prioridad, se ha establecido el abastecimiento a los establecimientos de venta al público de gas natural vehicular (GNV), que suministran a sistemas integrados de transporte y consumidores directos del transporte público.

Frente a la crisis por falta de gas natural, el Ejecutivo pidió a los ciudadanos contribuir a superar la contigencia, adoptando medidas responsables en los próximos días, como reducir desplazamientos mientras se reparan los daños.