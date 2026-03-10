Restos de Alfredo Bryce Echenique son velados en la casona de la Universidad San Marcos

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras su lamentable fallecimiento este martes, los restos del emblemático escritor peruano Alfredo Bryce Echenique son velados en la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Cercado de Lima.

Velan a Alfredo Bryce Echenique en su alma máter

El símbolo de la literatura contemporánea hispana partió este martes 10 de marzo a los 87 años, enlutando a la escritura peruana. Así lo confirmó la Casa de la Literatura en sus redes, donde destacaron su legado a través de las generaciones.

Por la tarde, se conoció que el célebre literato se encuentra siendo velado en la sala principal de la casona de la Decana de América. Además, se espera que, a lo largo del día, diversas personalidades lleguen a darle el último adiós.

El autor de 'Un Mundo para Julius' y 'No me esperen en Abril' cursó sus estudios universitarios en Derecho en la UNMSM, por lo que el velatorio en la sede de su alma máter resulta emotivamente simbólico.

Otros escritores peruanos de renombre como Mario Vargas Llosa, César Vallejo y José María Arguedas también fueron miembros y exalumnos de la San Marcos, la universidad más antigua del Perú.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Los restos del escritor Alfredo Bryce Echenique son velados en la sala principal de la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Cercado de Lima. Se espera que a lo largo del día diversas personalidades lleguen a darle el último... pic.twitter.com/wh20U9SJCW — Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

Instituciones rinden homenaje a Bryce Echenique

La noticia de la muerte de Bryce Echenique no tardó en ser tendencia, generando diversos homenajes por parte de figuras e instituciones del Estado.

Álvaro Vargas Llosa, hijo del recordado Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, también lamentó el suceso, recordándolo como "uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas".

Por su parte, la Presidencia de la República recordó a Bryce Echenique como "una de las figuras más brillantes de nuestra literatura". Sobre su partida fue señalada como un "vacío inmenso" y con un "legado eterno" para todas las generaciones de peruanos.

El Congreso hizo lo propio, destacándolo también como uno de los "más grandes exponentes de la literatura latinoamericana contemporánea".

El Ministerio de Cultura no se quedó atrás. La cartera que preside Fátima Altabás Kajatt no solo recordó su obra Un Mundo Para Julius, también para enalteció su obra llamada La vida exagerada de Martín Romaña, así como su última creación: Dándole pena a la tristeza, publicada en el año 2012.

"Rendimos homenaje a su legado, su humor y su sensibilidad, que forman parte esencial de nuestra identidad cultural. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y seguidores", expresó la entidad en sus redes sociales.

Los restos del escritor Alfredo Bryce Echenique son velados este martes 10 de marzo en la sala principal de la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).