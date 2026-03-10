Cusco: FAP traslada 8 toneladas de material logístico de TGP para acelerar las labores de reparación del gasoducto

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A fin de acelerar la reparación del ducto que traslada el gas natural desde la región Cusco para todo el país, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) trasladó el día de hoy, martes 10 de marzo, un total de ocho toneladas de material logístico para superar la emergencia energética que actualmente sufre una gran parte del país.

Apoyo para restablecer el servicio del gas

A través de sus canales oficiales, la FAP informó que un helicóptero MI-17 participó en la operación que tuvo como punto de destino el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

Vale destacar que, gracias a las coordinaciones realizadas entre el sector Defensa y la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), los materiales han sido trasladados en un vuelo de aproximadamente cinco horas y media.

Es importante señalar que, esta misma tarde, el Gobierno confirmó que la citada empresa logró trasladar todas las tuberías necesarias para la reparación definitiva del gasoducto, más precisamente en la estación el KP43.

De acuerdo con la afirmado por TGP, hasta la fecha, las labores de reparación están sobre un 52 % de avance, a cuatro días de que concluya el primer estado de emergencia por la escasez del hidrocarburo.

Miralles: Emergencia pueda levantarse antes del fin de semana

La primera ministra, Denisse Miralles, dejó a abierta la posibilidad de que la emergencia energética pueda lograrse antes del domingo 15 de marzo, teniendo en cuenta los avances en los trabajos de reparación del ducto y que todo estaría encaminado dentro del cronograma establecido.

"Todo está evolucionando favorable y me hace creer que vamos a poder anunciar, no sé si hoy, más tarde, pero de repente ya no es el domingo la fecha sino antes. Y eso es positivo porque se restablece la provisión de gas natural cuya falta justamente es la que le está generando presión al consumo de los otros combustibles", indicó en declaraciones para Exitosa.

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros recordó que inicialmente se estimó un plazo de 14 días para superar la emergencia, pero los indicadores ya empiezan a mostrar avances, como el aumento del volumen del gas de 70 a 80 millones de pies cúbicos para el consumo diario de la población.

Así como el trabajo multisectorial no se detiene para superar la emergencia energética, desde el Poder Ejecutivo no descartan que esta problemática pueda superarse en los próximos días, anuncio que espera la población con mucha ansias.