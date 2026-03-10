Crisis del GNV: Repsol asegura operatividad al 100 % y revela que falta de combustible es por alta demanda

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima y el Callao atraviesan por una complicada situación energética a raíz del incidente ocurrido en Megantoni en Cusco. El pasado 1 de marzo, uno de los ductos que transporta el gas de Camisea hacia el resto del país presentó complicaciones ocasionando que el preciado recurso no pueda ser distribuido con normalidad.

A raíz de ello, en los últimos días se observa largas filas de autos y mototaxistas que buscan combustibles alternos para continuar con sus labores. Sin embargo, en muchas de las estaciones el combustible viene escaseando ocasionando el malestar de los ciudadanos.

Repsol garantiza operatividad al 100 % y justifica falta de combustibles

Una de los más señalados por la ciudadanía ha sido Repsol ya que en sus locales se observan las colas interminables de gente quienes, para colmo de males, se encuentran con restricciones. Sin embargo, la empresa emitió un comunicado en sus canales oficiales indicando que su refinería ubicada en La Pampilla en Ventanilla viene operando a toda su capacidad.

Incluso, señalaron que han implementado una serie de medidas excepcionales para poder atender la demanda la cual ha crecido exponencialmente a raíz del incremento del consumo por la falta de GNV y GLP en esta parte del país.

"Hemos adoptado medidas extraordinarias de suministro, adicionales a nuestra planificación habitual, con el fin de cubrir el incremento de demanda de diésel asociada al mayor consumo del sistema eléctrico nacional, así como el de gasolinas asociada a la sustitución del GLP y GNV", indicaron.

Repsol asegura que opera al 100 % de su capacidad.

En esa misma línea, aseguraron que las restricciones puestas en sus estaciones debe justamente a la alta demanda que se ha dado en diferentes puntos de la capital las cuales han generado largas colas.

"Si en algunas estaciones se observa restricciones temporales, estas pueden deberse a razones logísticas de los diferentes comercializadores, dado el uso intensivo de cisternas y el incremento de tiempos de carga en plantas por el volumen excepcional de despachos", agregaron.

La coyuntura internacional aumenta la crisis

Uno de los últimos puntos que fue señalado por Repsol fue que la coyuntura internacional a raíz del conflicto entre Israel e Irán ha elevado el precio del barril de petróleo lo cual también afecta a nuestra nación.

"Esta coyuntura coincide con un entorno geopolítico internacional complejo que ha generado alzas en los precios del crudo y sus derivados", finalizaron.

En resumen, Repsol aseguró que viene operando al 100 % durante la crisis del gas natural, pero indicó que la falta de combustibles en sus estaciones se debe a la alta demanda que se vive por estos días.