¡Golpe al bolsillo! "Los Chinos" anuncian AJUSTE DE TARIFAS ante el incremento de precios de combustibles

10/03/2026

El desabastecimiento de GNV que ha causado una alta demanda del GLP y gasolina continúa golpeando al bolsillo de la población. Esto se ve reflejado en la decisión de un grupo de transporte "Etuchisa", también conocidos como "Los Chinos", quienes hoy martes 10 de marzo anunciaron el aumento del pasaje por la problemática de combustibles.

"Debido al incremento en el precio del combustible y los problemas de inseguridad que vienen afectando directamente al sector transporte. Nos vemos en la necesidad de realizar un ajuste en nuestro tarifario", manifestaron en su comunicado.

Pasajes mas caros

Según un comunicado oficial emitido por la compañía, el incremento responde directamente al alza sostenida en el precio del combustible y, de manera crítica, a los graves problemas de inseguridad que golpean al sector transporte.

La empresa enfatizó que esta medida es una respuesta necesaria para garantizar la continuidad operativa frente a los desafíos económicos y sociales que enfrenta el gremio en la actualidad.

En detalle, el ajuste tarifario implica un aumento de S/ 0.50 (cincuenta céntimos) para los tramos cortos, mientras que los recorridos largos o directos experimentarán un alza de S/ 1.00 (un sol).

los chinos anuncian ajuste de tarifas ante el incremento de precios de combustibles

A pesar del malestar que esta noticia genera en el bolsillo de los pasajeros, Etuchisa reiteró su compromiso de mantener un servicio eficiente y seguro. Con esta disposición, publicada el 10 de marzo de 2026, la empresa se suma a la lista de transportistas que han tenido que modificar sus costos debido al complejo contexto de inseguridad ciudadana en la capital.

Gremio de transportistas de carga pesada anuncia paro

La Asociación de Transporte Terrestre de Carga anunció la convocatoria a un paro nacional para el jueves 12 de marzo del 2026, debido el alza en los combustibles que se registró la última semana.

Como ya lo habían anunciado diferentes gremios, finalmente se convocó a una paralización del servicio ante el desabastecimiento de GNV y alza en el precio de los combustibles alternativos que sufren los transportistas de carga pesada, quienes no han sido tomados en cuenta en las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Fue por ello que finalmente Anatec ha comunicado la medida de fuerza a través de un pronunciamientos dirigido a todos los transportistas y gremios del sector. El documento cuenta con lo logos de otras agrupaciones del sector que apoyarían la medida de fuerza.

Como se recuerda, gremios ya habían advertido de la medida, si es que no concretaban una reunión con el gobierno para solucionar el problema que también afecta al sector.

