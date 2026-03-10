Terror en Comas: Unidad de 'Los Mandarinos' fue atacada a balazos frente al condominio 'Los Girasoles'

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado contra el transporte público tuvo lugar en Lima Norte. Esta vez, una unidad de la empresa conocida como 'Los Mandarinos' fue atacada a balazos por sujetos a pesar de tener pasajeros a bordo, frente a los condominios Los Girasoles sobre la avenida Micaela Bastidas.

Unidad de Los Naranjitos fue baleada en Comas

Como se sabe, esta empresa recorre los distritos de San Juan de Lurigancho y Comas a través de la vía rápida conocida como Pasamayito. Justamente, durante su recorrido por la mencionada avenida Micaela, sujetos interceptaron el vehículo y, sin reparo alguno, dispararon contra el mismo en plena vía pública.

Luego del atentado huyeron del lugar rápidamente a bordo de una moto lineal con rumbo desconocido. Por suerte, los impactos de bala no alcanzaron al conductor quien se salvó de milagro tras lograr ponerse a buen recaudo. Además, ninguno de los pasajeros resultó herido luego de la balacera.

Vecinos del condominio 'Los Girasoles' y clientes de una conocida tienda mayorista ubicada en esta concurrida zona de Comas que presenciaron el hecho alertaron rápidamente a las autoridades. Luego de unos minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena para cerca la misma e iniciar con las pesquisas de rigor.

Las cámaras de seguridad del lugar ayudarán en las investigaciones ya que uno de las primeras acciones de la PNP es identificar a los atacantes y el vehículo en el que huyeron. Estos no descartan que se trate de un caso de venganza luego que la mencionada empresa se negar al pago de cupos.

El Mandarino y sus constantes ataques

Un hecho similar ocurrió hace poco más de un mes en el cruce de la avenida Túpac Amaru con el jirón San Justiniano en Collique. Ahí, sicarios a bordo de una moto lineal atacaron a balazos a un bus de la misma empresa en lo que significó el segundo atentado contra la dicha línea.

Afortunadamente, tampoco hubieron víctimas que lamentar, pero los criminales dejaron una nota extorsiva exigiendo que se comuniquen. Luego de ello, todos los conductores paralizaron sus labores exigiendo a las autoridades acciones inmediatas para ponerle fin a la situación.

Incluso, recibieron la visita del coronel PNP Víctor Revoredo quien les pidió confiar en la policía en la labor que realizan para combatir la delincuencia.

En resumen, un colectivo de la empresa Los Naranjitos fue baleado en Comas, frente al condominio Los Girasoles, en plena avenida Micaela Bastidas.