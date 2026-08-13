Keiko Fujimori llega a Tumbes para supervisar proceso de vacunación contra el dengue

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de su recorrido por diferentes regiones del país, la mandataria peruana, Keiko Fujimori llegó a la región de Tumbes para monitorear y supervisar el desarrollo de la descolmatación de un río y la jornada de vacunación contra el dengue que se llevará a cabo este jueves 13 de agosto.

Presidenta llega a la región de Tumbes

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la región Tumbes, acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli y el ministro de Salud, Luis Dyer, con la finalidad de supervisar la jornada de vacunación contra el dengue y los trabajos de descolmatación del río, como parte de las acciones de prevención ante posibles emergencias climáticas asociadas con el fenómeno El Niño.

Durante su visita, la mandataria cumplirá con asistir a la institución educativa Jose Lishner Tudela, un colegio ubicado en Tumbes que es el lugar donde se ejecutará la jornada de vacunación contra el dengue.

Posterior a ello, la otra misión de su viaje es constatar los trabajos de limpieza y descolmatación realizada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el margen del río Tumbes. Estas labores buscan reducir los riesgos ante posibles desbordes y contribuir a la protección de la población y de las zonas aledañas al cauce.

Recibimiento por autoridades de la región

El desplazamiento de la presidenta a la región forma parte de su agenda de visitas a diversas zonas del país. Se trata del sexto viaje realizado desde que asumió el cargo, tras la ceremonia de juramentación del pasado 28 de julio.

A su llegada a la región, la gobernante fue recibida por personal de la Fuerza Aérea del Perú, el gobernador regional de Tumbes y congresistas de Fuerza Popular de la región.

La elección de Tumbes como destino de esta visita también responde al impacto que ha tenido el dengue en el norte del país. Entre 2023 y 2024, la región registró alrededor de 6.000 casos durante los primeros 7 meses del año, cifra que representó un incremento aproximado del 600% respecto de años anteriores.

Finalmente, la mandataria Keiko Fujimori también ha visitado otras regiones del norte como Tumbes, entre ellas Piura, Lambayeque y La Libertad, como parte de una agenda orientada a conocer las necesidades de las poblaciones afectadas y supervisar directamente las acciones de prevención y atención desarrolladas por las autoridades por la eventual llegada del fenómeno El Niño al país en los próximos meses.