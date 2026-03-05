Dos trabajadores de TGP sobrevivieron a explosión en Megantoni: "Nos salvamos de milagro"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos trabajadores de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) salvaron sus vida tras la explosión registrada el pasado 1 de marzo en la estación de válvulas del kilómetro 43 (KP 43), sector Saringabeni, distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco). El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y generó alarma en comunidades cercanas.

Según los testimonios, primero se produjo una fuga de gas y luego una deflagración, es decir, una combustión rápida con llamaradas intensas. El estruendo fue descrito como masivo. Los trabajadores relataron que fueron lanzados por los aires y que lograron escapar hacia el bosque.

"Estamos acá con el compañero Guido y mi persona, que mi nombre es Ismael Villavicencio. Gracias a Dios hemos escapado de esto que nos ha pasado. Nos salvamos de milagro", se escucha en un video difundido.

El fuerte olor a gas y la combustión provocaron síntomas en los sobrevivientes y en pobladores cercanos: mareos, náuseas, dolor de cabeza y ojos enrojecidos. Los testimonios descartan que la rotura haya sido producto de un deslizamiento por lluvias, como ocurrió en incidentes anteriores.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) grabaron un video tras escapar de la zona donde ocurrió la deflagración del gasoducto y posterior explosión. "Gracias a Dios", expresó entre lágrimas uno de ellos.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/3hVgJ7awwm — Exitosa Noticias (@exitosape) March 5, 2026

Investigación en curso

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra TGP por presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención dispuso diligencias urgentes en la zona, con apoyo de la comisaría de Megantoni, para esclarecer las causas y determinar responsabilidades.

En paralelo, Osinergmin desplegó un equipo de supervisión para verificar si la empresa cumplió con los estándares de seguridad y mantenimiento preventivo en la estación de válvulas.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el consultor y analista en seguridad integral y gestión de riesgos, Pedro Yaranga, indicó que la deflagración en el gasoducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) podría estar relacionada a una posible negligencia. "A lo... pic.twitter.com/PA0F31Whuv — Exitosa Noticias (@exitosape) March 5, 2026

Emergencia energética

La avería en el ducto obligó al Gobierno a declarar estado de emergencia por 14 días en el suministro de gas natural. La medida generó restricciones en la venta de GNV y un aumento en los costos de generación eléctrica, afectando a sectores industriales y al transporte público.

Por su parte, el presidente interino del Osinergmin, Aurelio Ochoa, se mostró optimista respecto a este plazo para la reparación del ducto. Sin embargo, la misma visión contrasta con lo declarado este martes por el Minem, señalando que "nadie puede asegurar" que las labores puedan culminarse en ese tiempo.

El testimonio de los trabajadores que sobrevivieron a la explosión en Megantoni revela la magnitud del incidente y refuerza las dudas sobre la seguridad del sistema de transporte de gas natural. Mientras las investigaciones avanzan, el país enfrenta una emergencia energética que pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de la empresa operadora.