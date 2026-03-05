Reportan largas colas en exteriores de sede del Reniec de la av. San Luis: Sistema presentaría fallas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Usuarios realizan largas colas en los exteriores de la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ubicada en la avenida San Luis. Según precisaron, el sistema se habría caído por lo que no podrían realizar distintos trámites.

Usuarios llegaron desde tempranas horas

De acuerdo información obtenida por un conocido medio de comunicación, este hecho se registró desde tempranas horas la mañana, de este jueves 5 de marzo, exactamente en la cuadra 16 de la avenida San Luis.

En tal sentido, se conoció que gran cantidad de usuarios que asistieron esta mañana a la sede de Reniec en la mencionada sede, se han visto seriamente afectados debido a que, por varias horas, han esperado ser atendidos; sin embargo, ni siquiera han logrado ingresar al establecimiento.

En la zona se han formado dos colas, una de ellas es para el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) y, la segunda cola es para realizar cualquier trámite relacionado con el mismo como duplicados o renovaciones. No se presentó fluidez en ninguna de las dos colas, lo que generó el malestar e incomodidad en los usuarios que no dudaron en expresar su postura sobre el tema.

"Estoy desde las 08:30 am. Estábamos hasta el fondo y la municipalidad dijo que se vayan porque definitivamente somos demasiadas personas, pero igual seguimos esperando con fe a ver si por ahí sale el sistema y nos dan el DNI porque es para recoger nomás", dijo uno de ellos, ante Canal N.

Sistema del Reniec se habría caido

Cabe mencionar que, los propios usuarios que estaban en la fila indicaron que el sistema del Reniec se habría caído y debido a ello, se generaron las demoras en la atención. Algunos de ellos, recibieron indicaciones desde la propia entidad para que regresen otro día a completar sus trámites.

Además, en algunos casos se entregaron tickets escritos manualmente para registrar el turno de atención; sin embargo, varios ciudadanos expresaron su preocupación debido a que estos comprobantes no garantizan que puedan ser atendidos al regresar. "El ticket no te asegura nada", indicaron.

De esta manera, gran cantidad de ciudadanos que asistieron a la sede del Reniec de San Luis desde las 6:00 am o 07:00 am de este jueves, han expresado su molestia al esperar durante horas ser atendidos, para que finalmente les digan que regresen otro día debido a que el sistema se habría caído.