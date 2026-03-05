Transporte de carga evalúa PARO NACIONAL por alza de combustibles e inseguridad: "En un par de semanas"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de Gremios de Carga Pesada del Perú, Marlon Milla, indicó que el sector está evaluando un paro nacional ante la crisis de combustible y otros problemas que afectan al sector.

¿Cuándo se dará la medida?

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el representante del gremio explicó las razones por las que se podría registrar una paralización en el sector en las siguientes dos semanas.

"Son cuatro factores importantes acá, el alza del combustible, vías deshechas, concesionarios de los peajes, el abuso total y tenemos la inseguridad en el transporte", explicó Milla.

Es debido a ello que explicó que ya se está comenzando a tomar medidas, informar a las bases a nivel nacional de la necesidad de tomar una decisión para que el gobierno atienda sus pedidos.

"Estamos en plenas conversaciones, pero como siempre hemos actuado, estamos en modo de diálogo, pero si el gobierno nos cierra las puertas del diálogo, lamentablemente el Perú tendrá que parar. Estamos esperando un par de semanas, nosotros debemos esta ya en el pleno nacional y ahí sale la decisión del paro (...) general es indefinido y nacional", reveló.

Alza de precios en productos

Según detalló Milla, el desabastecimiento del GNV y el incremento del precio de balón de diésel podría general que los productos que se transportan encarezcan.

"Sobre todo los agropecuarios, los que van a los mercados, la papa, la cebolla, la fruta, las verduras en general. Todos los precios se están incrementando echando la culpa a los transportistas. Nosotros no hemos subido ningún flete todavía, pero sin embargo el mayorista que da los productos de pan llevar, nos echan la culpa. Subió el petróleo, ellos suben el los precios en el mercado y ellos suben de un sol, 2 soles, tres soles en los en los productos", advirtió.

Asimismo, informó que debido al alza del precio del combustible el 30% de vehículos de carga pesada se encuentran detenidos, pues los conductores no tienen para pagar el balón de gas diésel. Respecto a ello, el representante del transporte de carga pesada consideró que el problema con el GNV se da por obra del gobierno.

"Ahora ya tenemos este problema que no nos están abasteciendo porque hay problemas. No estamos de acuerdo las artimañas que están utilizando en el gobierno. Ya por ahí hay un rumor, de que están haciendo todo esto porque ya las grandes compañías quieren comprar Petro Perú y están haciendo todo este cochinero para poder obligar al gobierno a que venda Petroperú. Petroperú no se puede vender", señaló.

Es por ello que, el presidente de Gremios de Carga Pesada del Perú, Marlon Milla, reveló que se está evaluando una paralización para dentro de dos semanas por el alza de combustibles.