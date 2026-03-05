Fallece querida influencer tras accidente de moto: Seguidores lamentan su pérdida

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La comunidad digital está de luto. Se confirmó el lamentable fallecimiento de una querida influencer tras sufrir un aparatoso accidente de moto, que se encuentra bajo investigación policial. Amigos y seguidores lamentan su pérdida.

De acuerdo a los primeros reportes, un fatídico accidente se registró en una autopista de Brasil, que dejó sin vida a la influencer Karla Thaynnara Nogueira, e 25 años. Según las diligencias policiales, la joven creadora de contenidos que ganó popularidad en redes sociales con su carisma, circulaba en su motocicleta por la ía cercana al viaducto de Ayrton Senna, en la zona de Epia cuando de pronto chocó contra un auto.

Lamentablemente, la influencer perdió el control de su vehículo y cayó al asfalto. Equipos del Departamento de Bomberos Militares acudieron al lugar del accidente; sin embargo, al llegar confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

La tragedia causó gran tristeza en su comunidad digital y sus seguidores expresaron sus condolencias a los familiares de la influencer que compartía con frecuencia contenido sobre ejercicio, motocicletas y su rutina diaria al prepararse para trabajar.

Doble tragedia: Su padre murió tras el accidente

Karla Thaynnara contaba con una comunidad de más de 62 mil seguidores en Instagram. Ahora la policía investiga las causas exactas de la tragedia. Asimismo, se reveló que la tragedia familiar se intensificó cuando el padre de la influencer, un policía militar retirado, llegó al sitio del accidente poco después del choque y debido al impacto emocional, falleció.

Posteriormente de esa segunda pérdida, las autoridades acordonaron el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre ambos fallecimientos.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Karla y José Carlos. El velatorio se realizará en el cementerio Campo da Esperança", se lee en el mensaje compartido por el resto de familiares de la joven en el Instagram @karla_nogueiira.

Otra tragedia en redes sociales

La muerte de Karla Thaynnara se da a pocos días de la noticia del fallecimiento de otra creadora de contenidos brasiñeña, María Rita Rodrigues da Silva, de 25 años. La joven perdió la vida el pasado 21 de febrero en su vivienda de Sao Bernardo do Campo cuando comenzó a sentir mal mientras estaba maquillando a su madre en su hogar.

De acuerdo a lo manifestado por sus familiares, la joven se desmayó sobre la cama y tras ello recibió maniobras de primeros auxilios por parte de sus padres y su enamorado hasta que lleguen los servicios de emergencia. La atención médica no lograron salvarla tras diagnosticarla con isquemia miocárdiaca aguda combinada con tromboembolismo pulmonar.

Es así que los usuarios en redes sociales lamentan la partida de otra querida influencer, la de Karla Thaynnara, quien perdió la vida luego de chocar su motocicleta el último 4 de marzo.