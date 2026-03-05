Osinergmin descarta que rotura del gasoducto en Cusco se deba a un atentado

Descartar posibilidad
05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026
El presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, en diálogo con Exitosa, descartó totalmente que la reciente fuga en el ducto del gas de gas natural en Megantoni, Cusco, haya sido provocado por algún tipo de atentado.
"Todos los indicios han mostrados que, felizmente, no ha sido un atentado. Otra cosa es que no ha habido afectaciones personales, vale decir, no hay heridos, menos fallecidos, y eso por lo menos nos tranquiliza".