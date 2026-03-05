RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Osinergmin descarta que rotura del gasoducto en Cusco se deba a un atentado

Aurelio Ochoa señaló que, tras sobrevolar la zona incidente, se descartaron indicios de que la rotura del ducto de gas natural se deba a algún tipo de ataque. Afirmó también que no se registran heridos ni víctimas mortales.

Ochoa no descartó que se trate de una falla técnica por mantenimiento. (Composición Exitosa)

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026

El presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, en diálogo con Exitosa, descartó totalmente que la reciente fuga en el ducto del gas de gas natural en Megantoni, Cusco, haya sido provocado por algún tipo de atentado.

"Todos los indicios han mostrados que, felizmente, no ha sido un atentado. Otra cosa es que no ha habido afectaciones personales, vale decir, no hay heridos, menos fallecidos, y eso por lo menos nos tranquiliza".

Nota en desarrollo...

Temas relacionados atentado Aurelio Ochoa Alencastre caso Gasoducto Cusco gas de Camisea Megantoni Osinergmin rotura de ducto

