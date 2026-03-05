Minedu sobre inicio de clases escolares ante emergencia por lluvias: "En algunos casos se puede postergar"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, Erfurt Castillo, se pronunció sobre los estragos que han dejado las intensas lluvias en distintas regiones del Perú. Según indicó, solo en algunos casos, el inicio de clases escolares deberá ser postergado debido a daños en la infraestructura de colegios.

Minedu coordina acciones

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde Ica, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) indicó que desde el Ejecutivo se están tomando medidas inmediatas para propiciar el apoyo correspondientes a las familias damnificadas.

En tal sentido, Castillo aseguró que desde el sector que lidera se están realizando coordinaciones intersectoriales. Es así que, se estaría designando recursos de acuerdo a los distritos y provincias en torno a la situación de gravedad de los fenómenos naturales reportados en las últimas semanas.

"Para esta situación de emergencia por las lluvias, ya se están tomando decisiones y acciones y ya se han asignado algunos recursos para superar esa situación", dijo a la prensa, el último miércoles 4 de marzo.

Al ser consultado sobre el inicio del año escolar 2026 y su posible afectación ante los desastres por las intensas precipitaciones pluviales, el ministro de Educación indicó que efectivamente, hay algunos centros educativos que deberán postergar dicho inicio de clases.

Si bien no precisó de cuales se trata, se espera que en los próximos días se brinde más información detallada sobre los colegios que se han visto afectados seriamente y por lo cual, se deberán aplazar las clases. "En general, sigue para adelante la programación", aclaró.

#AtendemosIca | El ministro de Educación, Erfurt Castillo, informó que ya se ejecutan acciones inmediatas ante la emergencia por lluvias, en coordinación intersectorial para asignar recursos según las necesidades de cada distrito y provincia afectados. Además, señaló que se han... pic.twitter.com/TyAWtpHrqy — Ministerio de Educación (@MineduPeru) March 4, 2026

S/ 4.1 millones para Ica

Cabe mencionar que, el Minedu destinará S/ 4.1 millones de para financiar trabajos de mantenimiento de 803 instituciones educativas de la región Ica. Esto beneficiaría a más de 199,000 estudiantes que obtendrían condiciones seguras para el desarrollo de su año escolar.

Dicho anuncio lo realizó Castillo Vera, quien en su segundo día en Ica, continuó sus acciones visitando las escuelas en dicha región para verificar el estado de la infraestructura y la organización escolar.

"Estamos recorriendo las instituciones educativas para verificar directamente sus condiciones y asegurar que nuestros estudiantes cuenten con ambientes adecuados y seguros para iniciar el año escolar", aseveró.

En conclusión, el titular del Minedu, Erfurt Castillo, informó que desde su sector se vienen tomando las acciones correspondientes y se está supervisando los colegios durante su visita a distintas regiones. Este fue el caso de Ica que, sufrió graves daños tras desastres naturales por las intensas lluvias.