Panamericana Sur: Transporte público opera con normalidad pese a paro convocado para HOY, 5 de marzo

Pese a que para hoy, jueves 5 de marzo, se había convocado a un nuevo paro de transporte en Lima, la circulación de los buses no ha sufrido interrupción, habiendo prácticamente total disponibilidad de unidades en favor de los miles de usuarios de todas partes de la capital.

Un equipo de Exitosa recorrió desde tempranas horas del día diferentes tramos de la Panamericana Sur y pudo corroborar la presencia habitual de vehículos de transporte público; no obstante, reconocieron su temor por los reiterados atentados al sector.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Surco, el paradero Puente Atocongo registra afluencia de buses de transporte público con total normalidad. Ello ocurre pese a que un gremio de transportistas anunció para hoy, jueves 5 de marzo, el cese de labores como protesta por los asesinatos que aún... pic.twitter.com/zJa4oW16S7 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 5, 2026

Seguridad y desabastecimiento de GNV: Las principales demandas de los transportistas

Es importante mencionar, que la paralización denominada como "Hombre-máquina", fue convocada por la Asociación Urbana de Transporte del Perú (ATSUPER), debido a que en lo que va del 2026, seis transportistas han perdido la vida producto de la criminalidad organizada.

Las 100 empresas que pertenecen al gremio mostraron su total rechazo al incumplimiento del Gobierno de poder instalar más de 20 000 cámaras de seguridad en favor de reforzar la seguridad de sus operarios y sus pasajeros.

Asimismo, Frank Gómez Santillana, vocero de la ATSUPER, denunció la falta implementación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), equipo que debería estar integrado por la Policía Nacional, Poder Judicial y el Ministerio Público, pero que hasta la fecha no funciona.

El otro punto de agenda ha sido el desabastecimiento del Gas Natural Vehicular (GNV), producto de la deflagración registrada en Megantoni (Cusco) el domingo 1 de marzo. Jhony Martel, representante de la Coordinadora de Taxis Amarillos de Lima y Callao, confirmó la participación de sus agremiados, quienes exigen una respuesta inmediata al gobierno de José María Balcázar para restablecer la continuidad del hidrocarburo.

Ministro de Energía y Minas recomienda usar gasolina a los taxistas

El martes 3 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo intersectorial para abordar la crisis de desabastecimiento del GNV en Lima y Callao. En ese sentido, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, "recomendó" a los taxistas afectados, "recurrir" a la gasolina o incluso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) como alternativas inmediatas para que sigan ofreciendo sus servicios.

No obstante, reconoció ante los medios de comunicación presentes, que este cambio implicará incrementos en las tarifas que ofrecen a sus pasajeros. Cabe señalar que, el Gobierno optó por priorizar el transporte público masivo por sobre los vehículos particulares para optimizar los recursos existentes.

"Lamentablemente no tenemos alternativa, si damos a los taxistas quitamos el transporte masivo, no se les puede dar a los dos, porque no alcanza. Ahora los taxistas si van con gasolina tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo y además no es algo que va a ser permanente, son dos semanas", señaló.

Al ser consultado sobre el estado de las reservas del gas natural, señaló que a la fecha alcanzan el 70 % para atender prioritariamente el consumo residencial en todo el país. Asimismo, el otro 30 % se está destinando a operaciones industriales críticas que no pueden interrumpirse.

Finalmente, indicó que el racionamiento actual permite extender el suministro hasta 14 días adicionales según proyecciones técnicas. Además, advirtió que cualquier demora en las reparaciones del ducto podría requerir prórrogas de hasta 15 días más en las medidas restrictivas.