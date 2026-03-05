¡Hasta 12 horas SIN AGUA! Corte del servicio el 6 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados en Lima?

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡No te quedes sin agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó nuevo corte del servicio en Lima programado para el viernes 6 de marzo. Revisa en esta nota de Exitosa si tu distrito está en la lista de los que se verán afectados con la medida temporal.

Motivo del corte de agua el 6 de marzo

A través de sus plataformas oficiales, la empresa estatal reportó que ejecutará una nueva jornada de trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y más acciones con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad sin inconvenientes en el futuro. Por ello, deberá realizar una restricción temporal del agua potable en los hogares ubicados en algunos distritos de Lima Metropolitana.

Ten en cuenta que el restablecimiento del servicio será progresivo tras la finalización de los trabajos técnicos de Sedapal. Para aminorar el impacto del corte se recomienda a los usuarios tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua con anticipación.

Sin agua en Ate

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola. Cuadrante: Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola. Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola. Cuadrante: Asoc. de Vivienda Nueva Villa La Campiña, Asoc. de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara.

Limpieza de reservorio. Sector 177.

También habrá corte de agua desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en APV El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Los Alpes de Santa Clara, Esq. Piérola, Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. C.P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. C.P. sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Prop. Nueva Primavera Santa Clara.

En Santa Anita

Áreas afectadas: Urb. Santa Rosa de Quives. Cuadrante: Jr. Las Palmeras con Jr. Los Jazmines, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Azahares, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Begonias, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Álamos, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Amapolas.

Urb. Santa Rosa de Quives. Cuadrante: Jr. Las Palmeras con Jr. Los Jazmines, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Azahares, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Begonias, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Álamos, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Amapolas. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 77.

En Independencia

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Nueva Generación, A.H. José Olaya, A.H. Pueblo Nuevo, A.H. San Lorenzo, A.H. Manuel Scorza, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. Pobladores San Pedro y San Pablo, P.J. José Olaya. A.H. Cahuide Ampl., A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú, A.H. Condorcanqui, A.H. 4 de Diciembre Ampl., A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. 5 de Diciembre, A.H. 15 de Mayo. A.H. Bellavista, A.H. Bellavista Ampl., A.H. Bellavista Ampl. II etapa, A.H. Bellavista II etapa, A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. Santísima Cruz, A.H. Santísima Cruz Ampl. A.H. Señor de los Milagros Payet, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Juan Velasco Alvarado Ampliación.

Limpieza de reservorio. Sector 337.

Recomendaciones por el corte de agua el 6 de marzo.

Sedapal confirmó que habrá corte de agua en al menos tres distritos (hasta el cierre de esta nota), el 6 de marzo. En caso el servicio no se vea restablecido exhorta a los usuarios comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.