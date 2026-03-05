RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
INPE definirá prisión

Adrián Villar: Así fue trasladado a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima tras sentencia de prisión preventiva

El implicado en el atropello y posterior fallecimiento de Lizeth Marzano fue trasladado esta mañana a la Corte Superior de Justicia de Lima tras sentencia de nueve meses de prisión preventiva

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026

Luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión en su contra en el marco de las investigaciones del caso Lizeth Marzano, Adrián Villar fue trasladado esta mañana a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Adrián Villar es trasladado para clasificación del INPE

Al promediar las 9 y 37 de la mañana, el investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano salió de la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El joven de 21 años fue derivado a la sede Iquitos del Poder Judicial, donde será sometido a la evaluación de medicina legal y quedará a la espera de que la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defina a qué penal será recluido.

Noticia en desarrollo...

