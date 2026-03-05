Crisis de GNV afecta recojo de toneladas de basura en Villa El Salvador: Compactadoras están paralizadas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis energética por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) ha comenzado a impactar directamente en los servicios básicos de Lima. En el distrito de Villa El Salvador, más de 500 toneladas de basura no han sido recogidas en las últimas 48 horas debido a la paralización de 28 compactadoras que funcionan exclusivamente con este combustible.

El gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Sergio Celestino, explicó que el problema se originó porque el Ministerio de Energía y Minas (Minem) bloqueó los chips de abastecimiento de las unidades, al no considerarlas dentro de la lista de prioridad establecida en el Decreto de Urgencia por la emergencia energética.

"Son unidades que funcionan con GNV, no tienen otro tipo de combustible. Para que se active el abastecimiento del gas se tiene que tener el chip activado. El chip lo maneja el Ministerio, el cual nos han bloqueado el día martes. Llegamos al grifo y nos dicen que el chip está bloqueado", denunció.

Impacto en la salud pública

La acumulación de residuos ya ha comenzado a generar problemas sanitarios en el distrito, donde residen más de 500 mil personas. Celestino advirtió que se han detectado la aparición de roedores y moscas en diferentes zonas, lo que agrava el riesgo en plena temporada de verano.

El municipio de Villa El Salvador enviará un documento al Minem solicitando que las compactadoras sean incluidas en la lista de prioridad para el abastecimiento de GNV.

"Desde acá hacemos un llamado al gobierno central para que por lo menos nos incluya en el decreto de urgencia.", señaló el funcionario.

Plazos inciertos

Celestino reconoció que la emergencia podría extenderse más allá de los 14 días inicialmente previstos para la reparación del ducto de Camisea. Este pedido coincide con las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, quien este marte advirtió que "nadie puede asegurar" que la reparación del ducto concluya en dos semanas, calificando como "mentira" cualquier garantía en ese sentido.

"Sabemos que de repente no van a ser 14 días, de repente se prolonga. Esto es un servicio básico que no debemos descuidar", agregó.

La crisis de GNV ha paralizado el recojo de basura en Villa El Salvador, generando un problema sanitario que afecta a medio millón de habitantes. Mientras el Minem mantiene bloqueados los chips de abastecimiento de las compactadoras, el municipio exige ser incluido en la lista de prioridad para evitar que la emergencia energética se convierta en una crisis de salud pública.