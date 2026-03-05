Deflagración en el gasoducto de TGP habría sido una negligencia: "A lo mejor por falta de mantenimiento"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, explicó la explosión en el gasoducto de la empresa Transportado de Gas del Perú, habría sido producto de una negligencia por falta de mantenimiento.

El caso es investigado

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el experto resaltó que el hecho aún es materia de investigación y respaldó la información del presidente de Osinergmin al indicar que lo sucedido no fue producto de un atentado.

"Al parecer fue toda una explosión, yo diría, a lo mejor por falta de mantenimiento, porque los técnicos saben que antes de la época de lluvia ellos tienen que hacer todo el recorrido. (...) En este caso aparentemente han estado pocos trabajadores porque dos, por lo que se tiene conocimiento, fueron lanzados por los aires al momento de la explosión. Aparentemente es una negligencia", explicó.

Según detalló un hecho se ha registrado por primera vez en el año, sin embargo, esta clase de fallas se registran hace varios años, por lo menos desde 2005 entre las zonas denominadas Tojate en la selva de Ayacucho. Cabe señalar que, inclusive se descarta que se haya producido por alguna avalancha.

"Dentro del gasoducto a raíz de estas diversas fallas y las denuncias de pobladores en la zona de Tojate, pusieron una especie de inteligencia artificial dentro del tubo. Se llama 'Los chanchitos inteligentes', que es una especie de una cámara que se desplaza por debajo del interior del tubo y que va comunicando el estado en que se encuentra los tramos de los tubos. A lo mejor hubo algunas señales de estas o a lo mejor por tanta lluvia no pudieron detectar estas fallas", reveló.

Osinergmin descarta atentado

El presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, descartó este jueves que la reciente fuga en el ducto del gas natural en Megantoni, Cusco, haya sido provocado por algún tipo de atentado. En diálogo con Exitosa, aseguró que los indicios apuntan a un problema de mantenimiento en las tuberías.

"Todos los indicios han demostrado que, felizmente, no ha sido un atentado. Otra cosa es que no ha habido afectaciones personales, vale decir, no hay heridos, menos fallecidos, y eso por lo menos nos tranquiliza", declaró.

Ochoa explicó que el acceso al lugar solo es posible por vía aérea, modo en el corroboraron la ausencia de indicios que evidenciaran algún tipo de ataque planificado contra el ducto. En paralelo, informó que maquinarias y equipos de especialistas se encuentras realizando labores activas para evaluar y controlar la emergencia.

En esa misma línea, Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, consideró que el hecho pudo ser producto de una negligencia a falta de mantenimiento, una acción necesaria en época de lluvias.