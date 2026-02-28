¡Prepárate! Anuncian corte de AGUA el 1 y 2 de marzo en Lima: Distritos afectados, según Sedapal

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte programado del recurso hídrico este domingo 1 y lunes 2 de marzo. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

La empresa estatal indicó en sus portales oficiales que la suspensión del agua potable en ambas fechas será temporal y responde a labores técnicas indispensables para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Distritos afectados el 1 de marzo

Sedapal informó que la interrupción temporal del servicio este domingo 1 de marzo se ejecutará en las siguientes zonas de los distritos de Lima Metropolitana. Toma nota:

En Ate:

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas Sector I, A.H. Micaela Bastidas Sector IV, A.H. Los Portales de Puruchuco, APV Las Cascadas de Javier Prado, APV Viques, Asoc. Las Casuarinas de Javier Prado. Asoc. Parque Industrial Asesor 1ra y 3ra etapa. Asoc. San Pedro de Ninacaca, Asoc. Santo Domingo, Urb. Mayorazgo 3ra etapa, Urb. Mayorazgo Chico, Urb. Sol de Vitarte Sector E y Sector G, Urb. Los Portales de Javier Prado I, II, III, IV y V etapa.

A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas Sector I, A.H. Micaela Bastidas Sector IV, A.H. Los Portales de Puruchuco, APV Las Cascadas de Javier Prado, APV Viques, Asoc. Las Casuarinas de Javier Prado. Asoc. Parque Industrial Asesor 1ra y 3ra etapa. Asoc. San Pedro de Ninacaca, Asoc. Santo Domingo, Urb. Mayorazgo 3ra etapa, Urb. Mayorazgo Chico, Urb. Sol de Vitarte Sector E y Sector G, Urb. Los Portales de Javier Prado I, II, III, IV y V etapa. Sector 175.

También se reportó que la restricción temporal se dará en el sector 177, precisamente a la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en: A.H. Viñas de Vitarte - Esq. Piérola, Asoc. Los Ficus de Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima - Esq. Piérola, Asoc. Residencial El Golf - Esq. Piérola, Coop. de Vivienda Ciudad Jardín - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé - Esq. Piérola.

Finalmente, sobre este distrito de Lima Este, tampoco habrá agua en el sector 21 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: Urb. Lotización Ind. Santa Rosa, A.H. Los Jardines, A.H. Manuel Seoane Corrales, Asoc. Prop. Urb. Santa Rosa, U. Ind. Aurora Ampl. U. Ind. San Francisco, U. Ind. Santa Angélica, U. Ind. Santa Lucía, Urb. Los Ayllus, Urb. Grumete Medina, Urb. Los Sauces.

Sin agua el lunes 2 de marzo

En su reporte, la empresa estatal también informó a sus usuarios el corte temporal del recurso hídrico el lunes 2 de marzo en estas zonas:

En Ate

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. La Estrella, A.H. Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate (zona A y zona C), A.H. San Pedro de Ate.

A.H. La Estrella, A.H. Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate (zona A y zona C), A.H. San Pedro de Ate. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 176.

También habrá corte de agua en el sector 152 en: A.H. Huaycán zona R, A.H. Huaycán Zona X, R-D8 y D9, UCV 238, UCV 30 de Abril, A.H. Huaycán zona V, UCV 225, R-P3, UCV 239, Talleres 30 de Abril. Mientras que en el sector 180 no habrá servicio desde las 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en: Coop. 27 de Abril, Asoc. San Pedro, Asoc. de Vivienda Los Girasoles, Urb. La Merced, Urb. Pueblo Antiguo, Asoc. Los Clavelitos, Asoc. Santísima Cruz, Asoc. Buenos Amigos. A.H. Santa Iluminata I y II, Asoc. Los Claveles, A.H. Buenos Amigos, Urb. Santa Raquelita, Asoc. Camilo Dongo y Dongo, Asoc. San Juan, Urb. Los Claveles de Javier Prado.

En Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. Armando Villanueva, Asoc. Lacabamba, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa.

A.H. Armando Villanueva, Asoc. Lacabamba, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 83.

En el marco de estos cortes de agua, se exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas y, en caso de que el servicio no vuelva en el horario programado, comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano.