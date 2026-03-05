Amazonas: Gobierno declara estado de emergencia al Complejo Arqueológico de Kuélap por intensas lluvias

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario al Complejo Arqueológico de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, departamento de Amazonas, frente a las fuertes lluvias que se vienen registrando desde mediados de diciembre de 2025 hasta la actualidad.

La medida decretada por el gobierno del presidente José María Balcázar se enmarca en la Resolución Viceministerial N.º 000049-2026-VMPCIC/MC, publicada este jueves 5 de marzo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Acciones de emergencia para salvaguardar su infraestructura

Cabe señalar que, de acuerdo con el Informe N.º 000008-2026-DDC AMA/MC la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas (DDC Amazonas), las precipitaciones generan mayores infiltraciones de agua hacia los niveles subyacentes y pueden devenir en colapsos estructurales en el monumento.

En ese sentido, el citado documento recomienda, de forma urgente, realizar acciones de emergencia ante la condición de riesgo que se incrementa significativamente, teniendo en cuenta los pronósticos de lluvias extremas que se reportarán hasta abril, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

De esta manera, el informe hace referencia a la necesidad de implementar, de forma inmediata, los expedientes técnicos para el sistema de apuntalamiento, sostenimiento y estabilización de las Murallas Perimetrales en el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap, el cual "permitirá solucionar varios de los problemas" identificados en la muralla perimetral del complejo abarcando 200 metros lineales.

Además, de la intervención del Acceso 1, bóveda y estructuras adyacentes en el Complejo Arqueológico Kuélap, mediante el cual se podría abordar temas relacionados a la carga excesiva en el área misma, lo que estaría causando un riesgo latente para la llaqta.

Antecedentes:

Es importante señalar que, desde el año 2022, el Ministerio de Cultura, a través de la DDC Amazonas, viene ejecutando el Programa de Investigación Arqueológica de Kuélap - PRIAK; sin embargo, debido a los colapsos sufridos en las estructuras del monumento, se ha tornado mucho más alarmante su situación.

A ello, se le suman las intensificaciones pluviales que podrían provocar nuevos colapsos, generando daños irreversibles al monumento y al avance desarrollado. En esa misma línea, recuerda que el Ejecutivo declaró en estado de emergencia a varios distritos de algunas provincias de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

Las gestiones y acciones técnicas necesarias conducentes para la preservación y conservación del Complejo Arqueológico Kuélap estarán a cargo de la Dirección Desconcentrada de Amazonas, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble.

Finalmente, la presente resolución es refrendada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Gisella Mariell Escobar Rozas.