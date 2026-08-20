El 8 de setiembre será DÍA NO LABORABLE: conoce cuál es el motivo y quiénes serán beneficiados

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El martes 8 de septiembre será día no laborable. Descubre cuál es el motivo detrás de esa fecha y quiénes se verán beneficiados, de acuerdo a una resolución ejecutiva publicada en el Diario Oficial El Peruano. ¿Te tocará descansar?

Día no laborable el 8 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

Si revisas el calendario oficial del Perú te darás cuenta de que en el mes de septiembre no existen feriados nacionales que permita a todo el país poder descansar; sin embargo, pocos saben que sí existen diversos días no laborables en determinadas regiones que permitirá alejarse de la rutina laboral y aprovechar las fechas para pasar más tiempo en familia o programar algún viaje.

De acuerdo a la resolución ejecutiva regional 701-2015-GR.APURIMAC/GR, una de esas fechas es el 8 de septiembre. La disposición precisa que ese día que cae este 2026 un martes, será considerado un día festivo religioso no laborable en la región de Apurímac por homenaje a "Nuestra Señora de Cocharcas", cuyo santuario figura como Patrimonio Cultural de la Nación.

"Declarar el 8 de septiembre de cada año, día festivo religioso no laborable, en homenaje a "NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS", en el ámbito de la Región Apurímac, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución", se lee en el documento firmado por las autoridades que lideraban la gobernación en 2015.

Día no laborable en Apurímac por 'Nuestra Señora de Cocharcas".

Día festivo religioso no laborable: trabajadores beneficiados

Ten en cuenta que, conforme a lo establecido en la resolución ejecutiva regional, quienes se verán beneficiados con este día no laborable serán los trabajadores del sector público en la región Apurímac.

También se destaca que esta fecha tiene como objetivo "preservar y difundir, los días festivos y religiosos, a efectos de incentivar el desarrollo del turismo interno en todo el ámbito territorial de la región Apurímac, considerando que el Santuario de Nuestra Señora de Cocharcas, congrega una multitud considerable de fieles devotos".

Finalmente, la norma encarga a las distintas oficinas y direcciones regionales la tarea de implementar acciones para la recuperación de las horas laborales, en cumplimiento de lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Feriados nacionales que restan este 2026

En caso no trabajes en el sector público en Apurímac, no te preocupes, ya que quedan más fechas de feriados a nivel nacional en Perú, entre ellos:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que recuerda que el 8 de septiembre será día no laborable, pero solo para los trabajadores del sector público en la región Apurímac en homenaje a 'Nuestra Señora de Cocharcas', según la resolución ejecutiva regional 701-2015-GR.APURIMAC/GR.