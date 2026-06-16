El INSN detecta entre 4 y 5 casos de cáncer de piel en niños cada año: Detecta las señales a tiempo

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las primeras señales del cáncer de piel en niños suelen pasar desapercibidas, una realidad preocupante pese a la baja frecuencia de esta enfermedad en edades tempranas. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel (13 de junio), la Dra. Rosa Pérez, dermatóloga del INSN Breña, ofrece recomendaciones clave para que los padres identifiquen a tiempo lesiones sospechosas y protejan la salud de sus hijos.

Señales que no deben pasar desapercibidas:

Lunares de más de 6 milímetros: Cuando un lunar supera este tamaño es recomendable realizar controles dermatológicos periódicos para descartar cambios sospechosos.

Cuando un lunar supera este tamaño es recomendable realizar controles dermatológicos periódicos para descartar cambios sospechosos. Bordes irregulares o varios colores: Los lunares que presentan contornos asimétricos o diferentes tonalidades de marrón, negro o rojizo deben ser evaluados por un especialista.

Los lunares que presentan contornos asimétricos o diferentes tonalidades de deben ser evaluados por un especialista. Sangrado, picazón o heridas que no cicatrizan: Si el lunar sangra espontáneamente, produce picazón persistente o desarrolla una lesión que tarda en sanar, es importante acudir al dermatólogo pediatra.

Si el lunar sangra espontáneamente, produce picazón persistente o desarrolla una que tarda en sanar, es importante acudir al dermatólogo pediatra. Aparición de bultos dentro o alrededor del lunar: La presencia de protuberancias nuevas en la lesión o en sus alrededores puede constituir una señal de alerta.

La presencia de protuberancias nuevas en la lesión o en sus alrededores puede constituir una señal de alerta. Lunares en zonas poco visibles: Las lesiones ubicadas en la planta de los pies o debajo de las uñas requieren especial vigilancia. En este último caso pueden presentarse como líneas o manchas oscuras denominadas melanoniquias.

Micosis fungoide, el enemigo silencioso

El cáncer de piel en la niñez va mucho más allá del conocido melanoma. De hecho, el tipo más frecuente en la etapa pediátrica es la micosis fungoide, un linfoma cutáneo poco difundido que puede manifestarse desde los dos años de edad.

El gran peligro de esta afección es que suele camuflarse y ser confundida con enfermedades benignas de la piel. Por esta razón, la especialista advierte que ante cualquier sospecha es vital realizar una biopsia y una evaluación anatomopatológica especializada para dar con el diagnóstico correcto.

"Se manifiesta como manchas más claras que el tono natural de la piel, ligeramente escamosas, generalmente en el pecho, abdomen, espalda o glúteos. Muchas veces los padres creen que se trata de vitíligo, dermatitis atópica o una infección por hongos", detalló la Dra. Rosa Pérez, dermatóloga del INSN Breña

La especialista enfatizó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir el riesgo de cáncer de piel en la adultez.

"Las quemaduras solares durante la infancia aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel en aproximadamente un 40 % cuando la persona llega a la adultez. Si un niño se quema repetidamente bajo el sol, ese daño queda registrado en la piel para el futuro", alertó.

Finalmente, la dermatóloga recomendó que todos los niños acudan a una evaluación dermatológica preventiva al menos una vez al año, especialmente aquellos con antecedentes familiares de melanoma, más de 50 lunares o piel con abundantes pecas, factores que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de piel.