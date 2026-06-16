Corte de agua en Lima el 17 de junio: ¿Qué distritos se verán afectados el miércoles, según Sedapal?

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia corte de agua en Lima. Descubre la lista de los distritos de la capital que se verán afectados con la suspensión del servicio programado para el miércoles 17 de junio.

Motivo del corte de agua en Lima

El miércoles habrá una nueva suspensión del servicio de agua potable en diversas zonas de la capital, según el último reporte de Sedapal. La institución indicó que el corte se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y más con el objetivo de seguir optimizando el suministro.

Ante la suspensión del servicio para mejorar la calidad del servicio, Sedapal recomienda a sus usuarios tomar precauciones y organizar su consumo con anticipación para los próximos días y así aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en determinadas horas.

También pone a disposición de la ciudadanía el Aquafono (01) 317-8000, para que puedan consultar sobre cualquier otro inconveniente que se pueda presentar durante la jornada de la restricción del servicio.

Distritos y zonas afectadas por corte de agua el 17 de junio

De acuerdo con la programación difundida por Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, la suspensión y el restablecimiento del suministro tendrán horarios diferenciados y se ejecutará en los siguientes distritos de Lima Metropolitana:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. José Carlos Mariátegui 2da Ampliación. Asimismo, Sedapal indicó que el corte de agua el 17 de junio en este distrito se ejecutará en los siguientes sectores que se precisan en la imagen:

Sin servicio de agua temporal en SJL.

Corte del servicio en Puente Piedra

La empresa estatal detalló en su comunicado, dado a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa, que la suspensión del servicio en Puente Piedra se deberá a limpieza de reservorio desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en las zonas que se indican en la imagen:

Zonas afectadas con corte de agua.

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona R, A.H. Huaycán zona X R-D 8.9, UCV 238, UCV 30 de Abril, A.H. Huaycán zona V, UCV 225 R-P3, UCV 239 Talleres 30 de Abril.

en A.H. Huaycán zona R, A.H. Huaycán zona X R-D 8.9, UCV 238, UCV 30 de Abril, A.H. Huaycán zona V, UCV 225 R-P3, UCV 239 Talleres 30 de Abril. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Coop. 27 de Abril, Asoc. San Pedro, Asoc. Viv. Los Girasoles, Urb. La Merced, Urb. Pueblo Antiguo, Asoc. Los Clavelitos, Asoc. Santísima Cruz, Asoc. Buenos Amigos, A.H. Santa Iluminata I y II, Asoc. Los Claveles, Urb. La Merced, A.H. Buenos Amigos, Urb. Santa Raquelita, Asoc. Camilo Dongo y Dongo, Asoc. San Juan, Urb. Los Claveles de Javier Prado.

Sedapal, con el objetivo de preservar la calidad del agua y sostener la continuidad del servicio en Lima Metropolitana, ejecutará un nuevo corte del suministro en diversos distritos de la capital el miércoles 17 de junio. ¡Toma tus precauciones!