Brasil sufre duro golpe: Confirman que figura del 'scratch' se perderá el Mundial 2026 tras sufrir lesión

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Al igual que otras selecciones, el último sábado 6 de junio, Brasil disputó un amistoso de preparación ante Egipto con miras a su debut en el Mundial 2026. Pese a que se le complicó más de la cuenta frente a los africanos, el pentacampeón logró llevarse una victoria, aunque aún sigue dejando dudas en cuanto a su rendimiento.

Brasil pierde a figura a días del debut en el Mundial

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este encuentro fue lo sucedido con el lateral de 22 años, Wesley. El actual futbolista de la Roma encendió las alarmas en la verdeamarela al pedir su cambio en el minuto 16 del primer tiempo cuando el marcador señalaba empate 1-1.

ALARMA MUNDIALISTA EN BRASIL: Wesley sintió una molestia y pidió el cambio en el primer tiempo del Amistoso entre Brasil y Egipto.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0uIruZqFOF — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026

De acuerdo a las imágenes mostradas por la transmisión, el defensor de Brasil se tomó su muslo izquierdo luego de una jugada dividida e inmediatamente pidió el ingreso del cuerpo médico. Tras ser revisado, se ordenó el cambio por lo que Carlo Ancelotti autorizó el ingreso del experimentado Danilo.

Como era de esperarse, Wesley fue sometido a una serie de exámenes médicos para conocer al detalle la dolencia que aquejaba. Lamentablemente, los resultados no fueron los esperados ya que la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó, a través de un comunicado, que se trataba de una lesión muscular en el aductor de su muslo izquierdo.

"La Confederación Brasileña de Fútbol informa que el atleta Wesley fue reevaluado este domingo por el comité médico de la selección brasileña y se sometió a un examen de imagen. La resonancia magnética confirmó una lesión muscular en el músculo aductor en el muslo izquierdo", indicaron.

Brasil le deseó fuerza a Wesley tras la lesión que lo deja fuera del Mundial.

Brasil confirma llamado de Ederson para el Mundial

En el mismo comunicado, se confirmó la desconvocatoria del lateral y el llamado de Ederson quien se sumará a la delegación del 'scratch' este lunes 8 de junio en Estados Unidos. En esa misma línea, el combinado verdeamarelo le deseó lo mejor al jugador y una pronta recuperación.

"CBF lamenta la lesión. Wesley es un atleta querido por el grupo y siempre será considerado parte de este equipo que busca el título mundial. Ante el diagnóstico, CBF anuncia la convocatoria del atleta Ederson, quien se sumará a la delegación este lunes, en Estados Unidos", añadieron.

En resumen, Brasil confirmó a su primera baja para el Mundial 2026 luego que Wesley sufriera una lesión muscular durante el partido ante Egipto. En su reemplazo, Carlo Ancelotti decidió el llamado de Ederson.