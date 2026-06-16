SISMO sacude Perú HOY, 16 de junio: AQUÍ la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo sacudió el Perú este 14 de junio. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer detalles como el epicentro, la magnitud y la hora exacta en que se sintió este movimiento telúrico. ¿Lo sentiste?

Temblor hoy en Chilca: Magnitud del movimiento telúrico

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción.

En ese marco, las autoridades como el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, brindan un reporte detallado sobre las características de los movimientos telúricos que sorprenden a la ciudadanía.

En la tarde de este martes 16 de junio, precisamente a las 9:24 a.m., dicha entidad precisó, a través de sus redes sociales, que un sismo de magnitud 3.4 se registró a 33 km al noroeste de Chilca, Cañete - Lima.

El boletín sísmico también precisó que este reciente temblor tuvo un nivel de intensidad grado II-III en la escala de Mercalli Modificada, con una profundidad de 33 kilómetros, así como una latitud de -12.39 y longitud de -77.01 grados. Hasta el momento no se reportan daños materiales, ni víctimas por el "remezón" que alertó al país previo a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0358

Fecha y Hora Local: 16/06/2026,09:24:31

Magnitud: 3.4

Profundidad: 38 km

Latitud: -12.39

Longitud: -77.01

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 33 km al NO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/MfAR2pqlaK — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 16, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de 'Construyendo' en Exitosa, dio las recomendaciones para tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó que se debe mantener la calma en la evacuación y tener siempre lista la mochila de emergencia que nos puede ayudar a sobrevivir las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural.

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📆 Viernes 29 de mayo

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Según el Indeci, debe ser resistente y debe llevar artículos como: 1 litro de agua por persona, enlatados, galletas, una manta pequeña polar, alcohol en gel, mascarillas, artículos de higiene, linterna a pilas, radio portátil, silbato para dar alertas o avisos.

Recuerda mantener siempre la calma ante un sismo como el que sintió hoy, martes 14 de junio, con una magnitud de 3.6. en Arequipa, y que se sintió en diversos distritos de Lima Metropolitana, según el IGP.