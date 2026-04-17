Elecciones 2026: JNE recibió más de 5 mil dispensas y justificaciones de quienes no fueron a votar

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que entre el 14 y 15 de abril recibió más de 5,600 solicitudes de dispensa y justificación por parte de ciudadanos que no acudieron a votar o no cumplieron funciones como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026. El organismo precisó que el 90% de los trámites se realizaron de manera virtual, a través de la plataforma habilitada en su portal institucional.

Causas más frecuentes

De acuerdo con el análisis de las solicitudes, el organismo informó que las razones más citadas por los electores fueron problemas de salud, obligaciones laborales impostergables, robo o pérdida del documento de identidad y situaciones personales imprevistas.

Entre los testimonios destacan casos de madres en periodo de lactancia que no podían permanecer en colas, pacientes psiquiátricos que no podían estar en ambientes cerrados, trabajadores de sectores como salud y seguridad que tenían turnos obligatorios, y ciudadanos que sufrieron el robo de su DNI el mismo día de la elección.

¿Cómo tramitar una solicitud de dispensa o justificación por no acudir a votar?

¿El trámite es virtual o presencial?

Luis Grillo, Jefe de la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del JNE, te explica a continuación. pic.twitter.com/TeADLePJl1 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 15, 2026

¿Cómo realizo una dispensa si no fui a votar?

La autoridad electoral ha invitado a la ciudadanía a realizar el trámite correspondiente en caso de no haber participado del proceso electoral durante el domingo 12 de abril, el cual puede hacerse de manera virtual en el Sistema de Dispensa Virtual o presencial en las oficinas del Jurado Nacional de elecciones y sus sedes desconcentradas.

El plazo se abrió inmediatamente después de la jornada electoral y se extiende hasta antes de la ejecución coactiva de las multas. El organismo advirtió que solicitudes fuera de este periodo no serán admitidas.

¿Cuales son las multas por no votar sin dispensa?

El JNE recordó que quienes no tramiten dispensa o justificación deberán pagar una multa diferenciada según la clasificación socioeconómica del distrito:

S/ 27.50 en distritos de pobreza extrema.

en distritos de pobreza extrema. S/ 55.00 en distritos de pobreza no extrema.

en distritos de pobreza no extrema. S/ 110.00 en distritos no pobres.

Además, quienes fueron sorteados como miembros de mesa y no asistieron sin justificación pueden enfrentar sanciones adicionales, que pueden acumularse con la multa por omisión al sufragio. Durante la jornada electoral de este año se conoce que más de 830 mil peruanos fueron los llamados a cumplir esta labor.

La activación masiva de dispensas refleja tanto la magnitud de los problemas logísticos de la jornada electoral como la necesidad de un sistema flexible que atienda situaciones ajenas a la voluntad ciudadana. El JNE busca equilibrar el deber cívico con la comprensión de circunstancias excepcionales, reforzando la confianza en el proceso electoral y evitando sanciones injustas.