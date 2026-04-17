ATU comienza remodelación en paraderos del Corredor Rojo incluyendo parqueo para bicicletas

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de mejora vial, La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comenzó la remodelación de los paraderos del Corredor Rojo ubicado en el distrito de San Miguel.

Esta renovación tiene como finalidad mejorar la movilidad y seguridad de miles de pasajeros que usan a diario este medio de transporte masivo para movilizarse por la capital.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández enfatizó la importancia de efectuar estas gestiones porque contribuyen a organizar el transporte en Lima Metropolitana y el Callao.

"Justamente nos encontramos en el distrito de San Miguel, un punto muy importante donde converge el servicio no solamente para los vecinos, sino para personas de otros distintos que llegan por ejemplo al centro comercial Plaza San Miguel", señaló.

Además, el primer paradero del Corredor Rojo que se ubica en la intersección de las avenidas La Marina y Universitaria es el que comenzará con las renovaciones.

Dentro de esta remodelación, se contempla un cicloparqueadero que ayuda el fortalecimiento e integración del transporte público y la movilidad sostenible, como las bicicletas.

Este paradero se considera un punto estratégico por la alta demanda de pasajeros y su conexión entre Lima y el Callao. En ese sentido, la avenida La Marina también tendrá con un doble modulo de embarque, que incluye QR informativo, sistema braille, entre otros recursos.

"Hace unos días iniciamos la modernización de los paraderos del Corredor Azul en el Rímac. Hoy, en San Miguel, damos inicio a la intervención del Corredor Rojo, que beneficiará a más de 32,000 usuarios, mejorando sus condiciones de espera, accesibilidad y experiencia de viaje", señaló Hernández.

¿Cuántos paraderos conformarán la remodelación?

Según el presidente de la ATU, se remodelarán ocho paraderos, de un total de 82 paraderos que corresponden a la primera fase del plan integral de modernización. Esta ejecución se ejecutará de manera simultánea y sin afectar la continuidad del servicio.

"El paradero busca no solamente darle servicio a quienes esperan el transporte, sino también permitir que quienes transitan puedan pasar de manera segura", explicó.

Próximos paraderos a remodelar

Entre los próximos paraderos a modernizar, se encuentran los que están ubicados en el Óvalo La Perla y Faucett, del Corredor Rojo que benefician a más de 3,600 pasajeros de forma diaria.

Finalmente, esta remodelación es de relevancia porque ayuda a un servicio público que eficiente que involucra a miles de peruanos que se transportan usando el Corredor Rojo.