José Williams cuestiona decisión del presidente José Balcázar de postergar adquisición de aviones F-16

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista y excandidato presidencial de Avanza País, José Williams Zapata, criticó duramente la decisión del presidente de transición, José María Balcázar, de pausar la compra de los aviones de combate F-16 Block 70, cuyo contrato estaba programado para firmarse este viernes 17 de abril.

Williams advirtió que postergar la renovación de la flota aérea constituye un atentado contra la seguridad nacional y que las decisiones estratégicas deben asumirse con responsabilidad y visión de Estado.

La crítica de Williams

A través de un pronunciamiento público en su cuenta oficial de X, Williams señaló que la modernización de la Fuerza Aérea no puede quedar sujeta a la incertidumbre política de un gobierno transitorio. Su declaración refleja la preocupación de sectores políticos y militares por el impacto que tendría la pausa en la capacidad defensiva del país.

Postergar la renovación de nuestra flota aérea como pretende el presidente Balcázar, es atentar contra la seguridad nacional.



Las decisiones estratégicas se deben asumir con responsabilidad y visión de Estado. — José Williams Zapata (@jwilliamszapata) April 17, 2026

Balcázar pausa la compra de los caza F-16

El presidente de transición había explicado en diálogo con Exitosa que su gobierno no cuenta con la legitimidad plena para comprometer al país en un endeudamiento de largo plazo y precisó además que la pausa no implicaría incumplimiento con Estados Unidos, dado que aún no existe un contrato firmado

"Yo soy creyente de que los grandes endeudamientos del país se deben dar desde un gobierno estable producto de las elecciones. Nosotros no tenemos la legitimidad auténtica como aquellos que reciben la votación directa de la población. (...) Entiendo que hay simplemente un cronograma en el que no hay ninguna entrega de bienes ni de dinero, es una proposición de compra de aviones a Estados Unidos pero ello no significa que se haya sellado un contrato".

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva para Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que la compra de aviones de combate F-16 Block 70 podría pasar a manos del próximo gobierno. Explicó que conversará con sus ministros para definir esta medida.



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El anuncio generó también una respuesta inmediata del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien señaló esta medida como un presunto acto de "mala fe" contra los intereses de Estados Unidos y la administración de Donlad Trump para con el Perú, advirtiendo que utilizaría "todas las herramientas necesarias" para dar marcha con el trato comercial.

Rafael Belaúnde responde a Bernie Navarro

La postura de Navarro fue cuestionada por el candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, quien recordó que Estados Unidos ya había impuesto de manera unilateral aranceles al cobre manufacturado proveniente de Perú, afectando directamente los tratados de libre comercio.

Ejemplo de mala fe es cuando, teniendo un acuerdo de Libre Comercio, decides imponer aranceles unilateral y arbitrariamente a un país, socavando relaciones entre países, destinados a ser, no solo socios; sino sobre todo amigos, que comparten los valores de la democracia liberal. https://t.co/aV2uwGCUFs — Rafael Belaunde (@BelaundeRafael) April 17, 2026

Su crítica expone el choque de visiones: mientras Estados Unidos reacciona con advertencias por la pausa en la compra de los F-16, voces como la de Belaúnde cuestionan que el propio país norteamericano ya ha vulnerado acuerdos comerciales, exigiendo apertura de Perú mientras ellos se cierran con medidas proteccionistas.

La pausa en la compra de los F-16 se convierte así en un punto de tensión que trasciende lo militar y abre un debate político y económico sobre la relación bilateral y la legitimidad de las decisiones estratégicas en tiempos de transición.