Marisol "La Faraona" envía carta notarial a Magaly Medina y le da 24 horas para disculparse

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El enfrentamiento entre Marisol y Magaly Medina escaló rápidamente luego de que la cantante decidiera enviar una carta notarial a la conductora de televisión, exigiendo una disculpa pública en un plazo máximo de 24 horas. La medida responde a declaraciones emitidas en el programa "Magaly TV: La Firme", al opinar sobre su look en un reciente videoclip musical.

Exige disculpas y advierte demanda

De acuerdo con el documento legal, Marisol considera que las afirmaciones difundidas en televisión sobre su look en un reciente videoclip musical incitan a la discriminación, por lo que exige una rectificación inmediata.

En ese sentido, la cumbiambera advirtió que, de no obtener respuesta dentro del plazo establecido, procederá con una denuncia formal por difamación agravada, discriminación e incitación a la discriminación ante las instancias correspondientes.

Este nuevo episodio marca un punto de quiebre en la relación entre ambas figuras del espectáculo, quienes en más de una ocasión han protagonizado intercambios mediáticos cargados de tensión.

La carta notarial enviada por Marisol no deja margen para interpretaciones. La cantante exige que Magaly Medina se rectifique públicamente por las declaraciones emitidas en su programa, las cuales, según sostiene, dañan su imagen ante la opinión pública.

"Es lamentable y denigrante que una mujer discrimine e incite a la discriminación contra otra mujer, por lo que rechazamos tajantemente las declaraciones difamatorias, discriminatorias y que incitan a la discriminación, las cuales fueron 'cuadrada', 'tamal mal envuelto', 'costal de papas' y 'carnes fofas'", señala el documento.

El documento establece un plazo claro de 24 horas

Además, el documento establece un plazo claro de 24 horas para cumplir con esta exigencia. De no hacerlo, la artista iniciará acciones legales, lo que podría derivar en un proceso judicial por difamación, una figura frecuente en conflictos mediáticos de la farándula.

"En caso de no cumplir con el plazo dado, se procederá a denunciarla por los delitos de difamación agravada, discriminación e incitación a la discriminación, interponiendo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de salvaguardar la imagen de Marisol", añadió.

Este tipo de medidas legales no es nuevo en el mundo del espectáculo, donde figuras públicas recurren a cartas notariales como mecanismo para exigir rectificaciones y proteger su reputación.

El enfrentamiento entre ambas no surge de la nada. En los últimos días, las declaraciones en televisión han avivado la polémica, generando reacciones tanto en redes sociales como en otros programas de espectáculos.

Por su parte, hasta el momento, Magaly Medina no ha confirmado si acatará el pedido o si responderá legalmente, lo que mantiene en suspenso el desenlace de este nuevo capítulo en la farándula local.