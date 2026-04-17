Pago a miembros de mesa 2026: Esta es la FECHA LÍMITE para registrarte y cobrar los S/165

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, miembro de mesa! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la fecha límite para registrarte y cobrar tu pago de S/165 por cumplir tu deber cívico en las Elecciones 2026. Conoce todos los detalles para solicitar tu beneficio económico.

Miembros de mesa: ¿Hasta cuándo podrán cobrar los S/165?

Perú vivió un momento clave en el último fin de semana. Pues bien, en el domingo 12 de abril se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2026 para elegir al próximo presidente del Perú, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. Sin embargo, debido a fallas logísticas por falta de material electoral, se realizaron elecciones extraordinarias el 13 de abril.

Tras los comicios, la ONPE dio a conocer la fecha límite que tienen los ciudadanos sorteados como miembros de mesa titular o suplente que sí cumplieron con su rol en sus respectivas mesas de sufragio tanto el 12 y 13 de abril, para registrarse en la plataforma virtual habilitada y cobrar su compensación económica de S/165, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

Fecha límite para solicitar su pago vía web: hasta este viernes, 17 de abril, hasta las 6:00 p.m.

Recuerda que quienes no fueron sorteados, pero igual ejercieron el rol de miembros de mesa en estas elecciones también recibirán el mismo pago, aunque en fechas posteriores, y deberán cobrar de forma presencial en las agencias del Banco de la Nación, de acuerdo al cronograma establecido de la entidad bancaria.

Así podrás registrarte y cobrar los S/165 tras Elecciones 2026

Recuerda que el beneficio económico también aplica para quienes cumplieron la función de miembros de mesa el lunes 13 de abril. Tras tener en cuenta ello, te revelamos cómo registrarte hasta este viernes en la plataforma de Compensación Económica para Miembros de Mesa (CEMM) de la ONPE y puedas solicitar ya tu dinero por haber ejercido tu rol en los comicios.

Ingresa al siguiente ENLACE.

Validad tu identidad colocando tu número de DNI , dígito de verificación y fecha de nacimiento.

colocando tu , dígito de verificación y fecha de nacimiento. Elige entre las modalidades de pago disponibles (depósito bancario, billetera digital o cobro presencial en Banco de la Nación) para cobrar el monto de S/165.

El organismo electoral, a través de sus redes sociales, exhortó a los ciudadanos a completar el registro dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes en el pago de la compensación.

¿Podrías ser obligado a volver a ser miembro de mesa en segunda vuelta?

Pues bien, recuerda que las personas que fueron designadas miembro de mesa tanto titulares como suplentes deberán cumplir nuevamente con dicho cargo.

Esta disposición se encuentra establecida por la ONPE, en concordancia con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859). De acuerdo a los estipulado en el artículo 64 de la mencionada norma, cuando se desarrolla una segunda vuelta no se realiza un nuevo sorteo para seleccionar nuevos integrantes de las mesas de sufragio.

Es así que tras llevarse a cabo las Elecciones 2026, la ONPE reveló la fecha límite que tienen los miembros de mesa para cobrar el pago de S/165 que les corresponde como compensación económica por cumplir su rol y deber cívico.