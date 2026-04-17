MTC propone usar prefijo 500 para identificar llamadas spam y frenar publicidad telefónica no deseada

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó un proyecto de Decreto Supremo para implementar la Serie 500 como prefijo obligatorio en todas las llamadas publicitarias. Esta medida busca que los ciudadanos identifiquen el spam, reduzcan riesgos de estafa y recuperen la tranquilidad frente al acoso.

Esta iniciativa surge porque las llamadas no solicitadas son la principal queja de los usuarios peruanos actualmente. El ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, explicó que la mayoría de personas recibe comunicaciones de números desconocidos constantemente, muchas veces sin haber otorgado un consentimiento previo claro.

Esta propuesta establece que las empresas deberán utilizar exclusivamente este prefijo numérico para sus campañas de ventas. Mediante este mecanismo, el Gobierno busca corregir el uso de múltiples líneas que dificultan rastrear el origen de las llamadas, mejorando así la transparencia y la trazabilidad del contacto.

Nuevas reglas para las operadoras y empresas

Según el ministro Aldo Prieto Barrera, "con la propuesta de asignar la numeración 500, las comunicaciones comerciales deberán realizarse únicamente a través de esa serie". Esto permitirá identificar rápidamente los mensajes publicitarios y facilitará que los ciudadanos puedan presentar reclamos ante las autoridades correspondientes.

Las empresas operadoras de telecomunicaciones serán las responsables directas de asignar estos números específicos a los call centers. Además, deberán garantizar que el emisor sea plenamente identificable, evitando que las llamadas aparezcan como números privados o disfrazados para engañar a los consumidores que esperan comunicaciones personales.

El proyecto también contempla la creación de un registro público de empresas que utilicen la serie 500 para sus ventas. Esta base de datos permitirá que los usuarios sepan exactamente quién intenta contactarlos, reforzando la protección de los datos personales y evitando el uso de fuentes poco transparentes.

Sanciones por incumplimiento y plazos de ley

De aprobarse esta norma, las compañías tendrán un plazo de 90 días calendario para adecuarse al nuevo sistema. Según el MTC, el incumplimiento de estas reglas será considerado una infracción muy grave, lo que derivaría en sanciones severas impuestas por el Indecopi.

El control será estricto para evitar que se sigan utilizando sistemas automatizados de forma indiscriminada en el país. El MTC supervisará que las operadoras no entreguen nuevos bloques de numeración si las empresas no han demostrado un uso responsable de los recursos técnicos previamente asignados.

Finalmente, esta regulación busca que el usuario recupere el control sobre su celular frente a las llamadas spam y comunicaciones publicitarias. Al estandarizar el prefijo 500, se establece una barrera clara contra el acoso comercial y se garantiza un entorno digital mucho más seguro.