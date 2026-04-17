Elecciones 2026: Transparencia exige a ONPE y JNE aclarar dudas sobre más de 5000 actas impugnadas

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Asociación Civil Transparencia solicitó una comunicación clara a los organismos electorales para evitar vacíos informativos en esta etapa decisiva. El gremio busca generar calma pública mediante reportes oficiales que enfrenten la desinformación y el desorden generado durante el actual contexto de votación.

Este pedido surge tras detectarse una necesidad urgente de datos fidedignos sobre la instalación de mesas y el ausentismo ciudadano. La institución exhorta a las autoridades a asumir un liderazgo activo que contribuya directamente a la confianza de la población y los diversos actores.

Exigencia técnica para la ONPE y el JNE

Según la institución, es fundamental que la ONPE explique detalladamente cómo funciona el sistema de cómputo de resultados finales. La intención es que la ciudadanía comprenda cada fase técnica, reduciendo cualquier margen de duda respecto al procesamiento de los votos emitidos. El organismo también busca requerir cronogramas exactos sobre el recuento de votos y los plazos estimados para resolver todos los pedidos de nulidad.

"Solicitamos al JNE informar sobre los procedimientos de resolución de más de 5000 mil actas impugnadas", señala el documento oficial emitido.

Asimismo, instaron a las autoridades a designar voceros oficiales y permanentes que transmitan mensajes coherentes a todo el país. Esta medida busca eliminar las especulaciones en redes sociales, asegurando que la información provenga únicamente de fuentes técnicas autorizadas y verificables.

Responsabilidad política y compromiso ciudadano

La organización pidió a los candidatos y actores políticos actuar con máxima responsabilidad y abstenerse de promover desórdenes. Se enfatiza la importancia de respetar estrictamente las formas democráticas, manteniendo la calma necesaria mientras se esperan los resultados oficiales definitivos de esta jornada electoral.

"Invocamos a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales, verificar antes de compartir y no contribuir a la difusión", indica el comunicado. La vigilancia ciudadana es clave para no alentar llamados a la insurgencia o actos que vulneren la paz social en regiones.

Es imperativo que el electorado mantenga una actitud crítica frente a las cadenas de mensajes que circulan sin sustento técnico. El respeto a la voluntad popular depende directamente de la capacidad de los organismos para reportar avances de forma constante, evitando así cualquier sospecha innecesaria.

Finalmente, una comunicación clara resulta vital para asegurar la transparencia del proceso electoral y fortalecer la democracia peruana actualmente. El sistema electoral debe responder con prontitud sobre las actas impugnadas, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones para garantizar que cada voto sea respetado.