Elecciones 2026: Francisco Diez Canseco solicita anular los comicios por presunto fraude sistemático y manipulación

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Francisco Diez Canseco formalizó una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitando anular el proceso por fraude sistemático. El excandidato presidencial de Perú Acción sostuvo que hubo una manipulación de la voluntad popular y fallas técnicas que afectaron gravemente la legitimidad del orden democrático.

Diez Canseco decidió llevar su postura crítica al plano legal tras la jornada electoral del pasado 12 de abril. Según el documento remitido a la presidencia del ente electoral, existen evidencia de un proceso estructuralmente viciado.

Cuestionamientos al sistema y encuestas

La denuncia señala directamente a la ONPE por presuntas fallas en el sistema de cómputo y divergencias entre las actas. Estas acusaciones generaron una distorsión en el voto ciudadano que impidió reconocer el resultado oficiales del conteo.

También cuestiona la legalidad de las decisiones tomadas por el máximo organismo electoral respecto al calendario de votación. Según el excandidato, el JNE vulneró la normativa al permitir que la instalación de las mesas de sufragio se extendiera hasta el lunes.

Este hecho constituye, para el líder político, una violación directa a la Ley Orgánica de Elecciones para encubrir deficiencias logísticas de la ONPE. La denuncia resalta que más de 63 mil electores fueron afectados por retrasos con diversos locales de votación en Lima.

Respecto a las dinámicas de campaña, el documento detalla que se ejecutó una estrategia de inducción mediante sondeos que no reflejaban la realidad. Según Diez Canseco, se produjo una "construcción artificial de preferencias, para aplicar el voto perdido a determinados candidatos" específicos.

Esta manipulación mediante encuestas contradictorias habría buscado confundir al electorado en las semanas previas a los comicios generales. El político sostiene que la difusión de datos no verificables constituyó una restricción efectiva al derecho constitucional al sufragio de los peruanos.

Por ello, el petitorio formal exige que se investigue penalmente a los gerentes de las encuestadoras involucradas en este proceso. El texto argumenta que estas empresas no garantizaron la transparencia necesaria para un evento de tal magnitud e importancia para la nación.

Responsabilidades y futuro del proceso

La solicitud de nulidad total también apunta hacia la responsabilidad administrativa de los jefes de las instituciones encargadas de organizar los comicios. Según Diez Canseco, los funcionarios "no garantizaron transparencia, permitieron irregularidades y no corrigieron fallas evidentes" durante la jornada de votación nacional.

El partido Perú Acción busca que se determinen las responsabilidades de las empresas privadas y públicas que participaron en el despliegue logístico. Esta acción legal añade una alta tensión política mientras el país espera la definición final de los resultados.