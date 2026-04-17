¡Únete como voluntario en RENIEC! Descubre los requisitos y el paso a paso de cómo postular

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes, El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer la primera convocatoria del Programa de Voluntariado de la Identificación 2026 dirigido a jóvenes de 18 a 25 años.

Asimismo, este voluntariado tiene como finalidad que los jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años puedan apoyar en los procesos de atención y orientación a los ciudadanos según los servicios que ofrece la entidad.

Las inscripciones están disponibles desde hoy hasta el viernes 24 de abril de 2026. Los interesados deberán cumplir con los requisitos y conocer las tareas que realizarán.

Además, los ciudadanos que participen de esta iniciativa tendrán beneficios a cargo de Reniec según las tareas que desarrollen durante todo el proceso.

Algunas de las responsabilidades que tendrán a cargo los voluntarios será informar y orientar a los ciudadanos, al igual que asistir y facilitar el acceso a los peruanos que necesitan atención preferencial.

¿Cuáles son los beneficios del voluntariado?

En cuanto a los beneficios, Reniec ofrece accesos de desarrollo personal y profesional. Para ello, los voluntarios accederán a formación, capacitación y obtendrán el certificado correspondiente.

También, contarán con la oportunidad de asistir a eventos gratuitos organizados por la entidad, recibir reconocimientos y obtener una constancia de participación en el programa.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el voluntariado?

Los ciudadanos que deseen cumplir con la labor de voluntario, deben seguir las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 25 años.

Ser estudiante universitario o de instituto superior.

No contar con antecedentes penales, policiales ni judiciales por delitos cometidos en contra de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contra el patrimonio, lesiones graves, exposición de personal al peligro o secuestro.

No haber sido retirado de ningún programa de voluntariado.

¿Cómo inscribirse en el voluntariado de Reniec?

La entidad registral informó que el horario que debe cumplir el voluntario será de 4 horas continuas una vez a la semana. Los turnos se coordinarán con el centro de atención donde el voluntario prestará apoyo.

Para postular, los interesados deben de ingresar a este enlace, completar el formulario con sus datos personales tal como aparecen en su DNI, registrar un número de contacto, correo electrónico y la demás información correspondiente.

Tener en cuenta que, el enlace tendrá vigencia de funcionamiento hasta el viernes 24 de abril. Una vez pasada la fecha, la organización ya no recibirá más solicitudes de ingreso al voluntariado.