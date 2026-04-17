MIMP instala cámaras de vigilancia en 78 centros de Inabif para proteger a menores de edad

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, la oficina de comunicaciones de El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por medio de una nota de prensa, anunció el funcionamiento de 160 cámaras de vigilancia en 78 centros de Inabif que buscan la protección de menores de edad.

Esta iniciativa consta de un moderno centro de monitoreo remoto que actuará interconectado en tiempo real con más de 160 cámaras en 78 centros operados por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) que están distribuidos por todo el país.

Esta medida tiene como objetivo proteger a las infancias y los adolescentes para disminuir los riesgos que puedan atentar contra su integridad.

Asimismo, Edith Pariona, la titular del sector destacó que la implementación de estas funciones tecnológicas reforzarán las acciones de prevención y atención oportuna ante situaciones de riesgo de menores de edad que están en los centros.

Además, este moderno sistema engloba equipos, infraestructura tecnológica, software especializado y servicios que están interconectados los cuales permiten monitorear y almacenar las imágenes en lugares previamente establecidas.

"Este sistema contribuye a fortalecer las acciones de supervisión y la capacidad de respuesta frente a eventuales alertas o incidencias. No solo se observa, sino se protege y actúa de manera oportuna de la mano de la tecnología", enfatizó la titular del sector.

Incluso, para el cumplimiento del centro, se han integrado cámaras IP, sistemas de grabación, discos duros de alta capacidad, un equipo de visualización, controladores, softwares de gestión y herramientas de comunicación de red.

En el desarrollo de la presentación de este innovador sistema contó con la participación del comandante general de la Policía, Oscar Arriola, que hizo hincapié en la importancia de la articulación interinstitucional que busca mejorar la seguridad dirigidos a poblaciones vulnerables.

Este centro de moderno monitoreo remoto se encuentra ubicado en la sede central del Inabif en el distrito de Pueblo Libre y ha sido diseñado para avalar exclusivamente las acciones de seguridad, protección y gestión institucional.

Estas medidas ayudan a que la supervisión sea de manera permanente y sin excepciones en el ejercicio de los servicios que se brindan a la población más joven del país.

Finalmente, esta medida preventiva por medio de las cámaras de vigilancia puede ayudar a que la tasa de noticias que atentan contra la integración de menores de edad disminuya.

Y en caso se presenten, se tengan las pruebas necesarias para avalar los procesos judiciales en favor de los agraviados.