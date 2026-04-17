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ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" con probabilidad a que extenderse hasta en enero del 2027

A través de un nuevo comunicado, el ENFEN reafirmó su estado de "Alerta de El Niño Costero", precisando, además, que este fenómeno climatológico podría extenderse hasta enero de 2027.

Fenómeno El Niño extenderse hasta enero del 2027.
Fenómeno El Niño extenderse hasta enero del 2027. Senamhi

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/04/2026

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La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través de su Comunicado Oficial N.º 07-2026, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", señalando, además, que este fenómeno climatológico pueda extenderse hasta enero de 2027, pero con una magnitud débil, con la posibilidad de alcanzar una magnitud moderada entre los meses de junio y julio del presente año.

A través de su nuevo pronunciamiento quincenal, dado a conocer el jueves 16 de abril, la entidad adscrita al Senamhi precisó que, es más probable que predomine la condición neutra entre mayo y junio, teniendo más probabilidad de desarrollo desde el siguiente mes.

Condiciones climáticas que podrían presentarse

De acuerdo con el pronóstico para los meses de abril - junio, se registrarán lluvias desde normales a superiores en la costa norte, principalmente en el mes de abril. No obstante, al encontrarse en el término del periodo de precipitaciones, solo se esperan episodios localizados.

En cuanto al pronóstico hidrológico, el ENFEN anticipa que los caudales de los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico están dentro del rango normal, con la posibilidad de "incrementos puntuales" en los ríos de la zona norte.

Con referente a los recursos pesqueros, la entidad estima que en las próximas semanas la anchoveta del stock norte-centro presente una distribución principalmente dentro de las 30 millas de la costa. Por otro lado, es probable que el bonito continúe disponible a lo largo del litoral.

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Otras consideraciones a tener en cuenta

El ENFEN recomendó a los tomadores de decisiones a tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, emergencias o desastres.

La Comisión Multisectorial del ENFEN informó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, hidrológicas, atmosféricas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas cuando sean pertinentes.

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En ese sentido, informó que la emisión de su nuevo comunicado oficial ordinario está previsto para el próximo jueves 30 de abril de 2026

Frente al nuevo pronunciamiento del ENFEN, es importante que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen todas las prevenciones del caso, a fin de que no se generen afectaciones a la vida y salud de sus pobladores, ni tampoco pérdidas materiales. 

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