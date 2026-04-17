Fiscalía y JNE intervienen almacén de la ONPE por presunta pérdida de material electoral en Surco

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las autoridades continúan realizando diversas acciones en busca de esclarecer todas las irregularidades denunciadas en los últimos días tras las elecciones generales. Esta vez, agentes de la Fiscalía y el JNE intervinieron el almacén de la ONPE en Lurín luego que se diera a conocer de la pérdida de material electoral en Surco.

Intervienen almacén de ONPE en Lurín

"Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur efectúa diligencias en un almacén ubicado en el distrito de Lurín, a fin de determinar el cumplimiento de las funciones del JNE, como ente fiscalizador ante la ONPE, sobre el material electoral utilizado en las Elecciones Generales 2026", indicó la Fiscalía.

Noticia en desarrollo...