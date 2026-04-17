Minsa clausura 18 boticas e incauta medicinas ilegales en Lima

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Tras un operativo exitoso, llevado a cabo de manera conjunta por el Digemid del Minsa y las Diris de Lima Metropolitana se incautaron medicamentos ilegales.

El resultado de este procedimiento fueron 18 boticas cerradas y una gran cantidad de medicinas, productos sanitarios y demás implementos de salud intervenidos.

La intervención conjunta de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) con ayuda de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) fue ir a los distritos de: Cercado de Lima, Comas, Chorrillos y Ate.

En total, se inspeccionaron 30 boticas, de las cuales solo 12 pasaron la revisión y 18 restantes fueron las que se clausuraron por el incumplimiento de la normativa.

La jefa del Digemid, Vanessa Brigada comenta que estas intervenciones son de forma conjunta y a nivel nacional, debido que tienen como objetivo combatir el comercio ilegal de medicamentos y evitar que los ciudadanos las consuman.

Distritos que formaron parte del operativo

En el distrito de Ate, junto al personal de la Diris Lima Este, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Ate clausuraron cuatro boticas por no contar con autorización sanitaria de funcionamiento ni con la presencia del farmacéutico responsable.

En Chorrillos, se cerraron seis boticas ubicadas en la avenida Principal, en el A.H. San Genaro, de las cuales cinco fueron cerradas por no contar con autorización sanitaria de funcionamiento ni la presencia del farmacéutico responsable.

Mientras que en Comas, intervinieron 12 boticas en las zonas de Collique y Año Nuevo, de las cuales ocho fueron cerradas, de ellas cinco eran informales.

En el Cercado de Lima, intervinieron ocho establecimientos farmacéuticos, donde se incautó dispositivos neuroquirúrgicos vencidos y se detuvo a una persona.

Medidas de prevención

Luego de la finalización del operativo, la brigada de la entidad aconsejó a los ciudadanos comprar medicamentos solamente en instalaciones autorizadas y denunciar el comercio ilegal de medicamentos por la web de Digemid, en caso de ver irregularidades.

Solo de esta forma se puede combatir esta problemática que afecta la salud pública y puede generar complicaciones en el bienestar a lo largo de los años.

Por medio de estas acciones, el Ministerio de Salud reafirma el compromiso que tiene con la población, teniendo en cuenta los apoyos de las autoridades competentes que hacen posible estos procesos eficaces.

Finalmente, la clausura de estos locales por medicinas ilegales marca un precedente al momento de efectuar alguna compra para que se tomen en cuenta las precauciones.