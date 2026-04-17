Santa Anita: Taxista arrolla a hombre que esperaba bus en paradero y se da a la fuga

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Santa Anita, un hombre que se encontraba sentado en la vereda esperando al bus que lo trasladado hasta su trabajo fue arrollado por un taxista que terminó por darse a la fuga. Producto de ello, la víctima se encuentra en un grave estado de salud por el que podría perder su pierna.

Hombre fue atropellado en paradero

En plena avenida Los Chancas, en el distrito de Santa Anita, un hombre identificado como Marco Antonio Ulloa Calderón llegó hasta el paradero para poder esperar el bus que lo transporte hasta su centro de labores, sin pensar que sería fatal.

Resulta que para ello decidió sentarse en la vereda cuando de pronto, de forma intempestiva, un auto de color amarillo terminó por atropellarlo violentamente tras ello el conductor descendió para observar cómo se encontraba la víctima, además otros peatones que se encontraban cerca trataron de ayudar al agraviado.

Pese a descender de su vehículo, en un acto de total indiferencia por lo que realizó, el chofer involucrado en este accidente procedió a darse a la fuga. Vale indicar que todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la zona.De acuerdo a información brindada por los familiares del agraviado, el autor del accidente fue identificado como Eduardo Villanueva.

En tanto, tras ser embestido Ulloa Calderón fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue donde la atención tardó debido a que el personal médico exigía la activación del SOAT y la denuncia policial a fin de proceder con la operación de urgencia.

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El agustino: Taxista arrolla a hombre que esperaba bus en paradero y fuga



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Familiares se pronuncian sobre el estado de salud del agraviado

Por su parte, Jenny Ulloa, hermana del hombre accidentado denunció que su familiar se mantuvo 12 horas sin ser intervenido pese a que presentaba graves lesiones. Además, reportó una presunta indolencia por parte de los agentes de la comisaría de Santa Anita.

"MI hermano siendo trasladado por mi familia no ha sido atendido. La verdad hemos entrado por emergencia, eso signfiica que a una persona se le atiende al instante no haciéndole pasar con calmantes. El hospital nos dijo que nosotros tenemos que traer, pero lamentablemente la policía de Santa Anita debe desaparecer", aseveró.

Como vemos, un taxista arrolló violentamente a un ciudadano que se encontraba senbtado en el paradero de la avenida Los Chancas, esperando el bus que lo transporte hacia su centro de bores. El conductor lejos de brindarle ayuda a la víctima, dejó a la interperie a su víctima y procedió a darse a la fuga.