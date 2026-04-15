Poder Judicial sentencia a Fernando Rospigliosi a 9 años de prisión por difamación a Delia Espinoza

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la audiencia de lectura integral este 15 de abril, el Poder Judicial dictó nueve años de prisión suspendida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por difamación agravada contra Delia Espinoza. Así reaccionó el congresista en sus redes.

Rospigliosi es condenado a 9 años de cárcel por difamación

La jueza Norma Carbajal encontró culpable al congresista de Fuerza Popular, quien llamó "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" a la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en 2025.

El juzgado consideró que las afirmaciones de Rospigliosi no formaron parte de una crítica política legítima, sino de un ataque directo.

Esta pena privativa de la libertad es suspendida en su ejecución por el plazo de un año, bajo la observancia de estrictas reglas de conducta para evitar el ingreso efectivo a un penal.

Además, deberá efectuar el pago de una reparación civil de 200 mil soles y una multa de 62 400 soles.

La juez Norma Carbajal me sentenció a NUEVE AÑOS de prisión. El subconsciente afloró. En verdad la mafia caviar izquierdista que controla el Poder Judicial, quisiera darme cadena perpetua, callarme de por vida. Pero no podrán. Su final está cerca. Soluciones radicales! pic.twitter.com/fMKkt5bnbn — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 15, 2026

El pasado 7 de abril, el PJ ya le había otorgado nueve meses de prisión suspendida en el adelanto del fallo.

Al conocer la noticia, el también aspirante al próximo Senado reaccionó inmediatamente compartiendo el extracto de video donde Carbajal le dicta la condena y arremetiendo, nuevamente, contra la justicia.

"El subconsciente afloró. En verdad, la mafia caviar izquierdista que controla el Poder Judicial, quisiera darme cadena perpetua, callarme de por vida. Pero no podrán, su final está cerca. ¡Soluciones radicales!", expresó.

Expresidentes del Congreso respaldan a Rospigliosi

Un día antes del adelanto del fallo, los últimos seis expresidentes del Congreso del actual periodo emitieron un comunicado conjunto este lunes respaldando al Rospigliosi.

Los congresistas firmantes fueron Maricarmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y, el también expresidente de la República, José Jerí.

"Los expresidentes del Congreso firmantes expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de criminalizar las opiniones formuladas por quien actualmente ejerce la más alta autoridad del Legislativo", se lee en la publicación.

Destacaron la libertad de expresión "reforzada" que la propia jurisprudencia le ha dado al Parlamento, el cual califican de "un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades".

En ese sentido, el grupo señaló que, si bien respeta la independencia del PJ, exhortaron al órgano del Estado a tomar una decisión en línea con "los principios de proporcionalidad y mínima intervención".

"De manera que se garantice un equilibro entre la protección del honor y una deliberación democrática libre", señalaron.

El Poder Judicial sentenció al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, con 9 años de prisión suspendida por difamación agravada contra Delia Espinoza.